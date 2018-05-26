Підозрюваного у вбивстві депутата Черкаської облради взяли під варту

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Фото: Олександр Рибалка/сайт Кропива Микола Гончар, підозрюваний у вбивстві депутата обласної ради

Підозрюваного у вбивстві Сергія Гури взяли під варту на два місяці

Миколі Гончару, якого підозрюють у вбивстві депутата обласної ради та екс-заступника мера Черкас Сергія Гури, обрано запобіжний захід.

Про це повідомляє місцеве видання «ІнфоМіст».

Підозрюваного у вбивстві взяли під варту на два місяці.

Раніше підозрюваному у вбивстві Миколі Гончару оголосили підозру за п.3 частиною 2 статті 115 (умисне вбивство заручника) та ч.2 статті 147 (захоплення заручників).

Як відомо, увечері 24 травня у Черкасах двома пострілами був убитий депутат Черкаської обласної ради від партії «Батьківщина» Сергій Гура. Нападник - його колишній охоронець - був поранений.

За інформацією черкаських ЗМІ, Сергій Гура, який раніше працював заступником Черкаського міського голови, також був відомий у кримінальних колах за прізвиськом «Гурентій» як член впливового у регіоні ОПГ «Торпеда».

Діяльність ОПГ активізувалась у 2016-2017 роках, коли її члени організували на Черкащині кілька проросійських провокацій.

Нагадаємо, речник Нацполіції Ярослав Тракало заявив, що чоловік, який підозрюється у вбивстві Гури, був багато років знайомий із загиблим.