Вбивця черкаського депутата був його давнім знайомим – поліція

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Правоохоронці проводять обшуки за місцем проживання затриманого

Чоловік, який підозрюється у вбивстві депутата Черкаської обласної ради від ВО «Батьківщина» Сергія Гури, був багато років знайомий із загиблим. Про це заявив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

«Нападник – житель міста Черкаси, підприємець. За попередньою інформацією, знайомі багато років», - повідомив Тракало.

За його словами, правоохоронці проводять обшуки за місцем проживання затриманого та у його автомобілі.

Підозрюваного затримали у рамках ст. 208 КПК. Він перебуває у лікарні під озброєним конвоєм.

«Правоохоронці відпрацюють всі версії. Обставини та мотиви будуть з’ясовані у ході досудового розслідування», - зазначив речник Нацполіції.

Він додав, що з місця події вилучили пістолет, набої, стріляні гільзи та патрони розсипом, а також два корпуси від гранат (РГД-5 та Ф-1) із запалами і ніж. Вилучену зброю направлять на експертизу після завершення слідчих дій.

Нагадаємо, черкаські місцеві ЗМІ повідомили, що ввечері у четвер, 24 травня, поліція штурмувала офіс громадської організації ВО «Черкащани», де за попередньою інформацією, озброєний невідомий тримав заручника.

Джерело у правоохоронних органах повідомило «Главкому», що в офісі ВО «Черкащани» у Черкасах відбулася сутичка між депутатом Черкаської обласної ради від ВО «Батьківщина» Сергієм Гурою та його колишнім охоронцем Миколою Гончаром.

В результаті конфлікту Гура загинув від вогнепальних поранень, його нападник отримав травми і був госпіталізований до лікарні.

У всеукраїнському об’єднанні «Батьківщина» підтвердили загибель представника цієї політичної сили, депутата Черкаської облради Сергія Гури.

Джерело: Українська правда