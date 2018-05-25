  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Вбивця черкаського депутата був його давнім знайомим – поліція

    • Розсилка
    Вбивця черкаського депутата був його давнім знайомим – поліція

    Правоохоронці проводять обшуки за місцем проживання затриманого

    Чоловік, який підозрюється у вбивстві депутата Черкаської обласної ради від ВО «Батьківщина» Сергія Гури, був багато років знайомий із загиблим. Про це заявив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

    «Нападник – житель міста Черкаси, підприємець. За попередньою інформацією, знайомі багато років», - повідомив Тракало.

    За його словами, правоохоронці проводять обшуки за місцем проживання затриманого та у його автомобілі.

    Підозрюваного затримали у рамках ст. 208 КПК. Він перебуває у лікарні під озброєним конвоєм.

    «Правоохоронці відпрацюють всі версії. Обставини та мотиви будуть з’ясовані у ході досудового розслідування», - зазначив речник Нацполіції.

    Він додав, що з місця події вилучили пістолет, набої, стріляні гільзи та патрони розсипом, а також два корпуси від гранат (РГД-5 та Ф-1) із запалами і ніж. Вилучену зброю направлять на експертизу після завершення слідчих дій.

    Нагадаємо, черкаські місцеві ЗМІ повідомили, що ввечері у четвер, 24 травня, поліція штурмувала офіс громадської організації ВО «Черкащани», де за попередньою інформацією, озброєний невідомий тримав заручника.

    Джерело у правоохоронних органах повідомило «Главкому», що в офісі ВО «Черкащани» у Черкасах відбулася сутичка між депутатом Черкаської обласної ради від ВО «Батьківщина» Сергієм Гурою та його колишнім охоронцем Миколою Гончаром.

    В результаті конфлікту Гура загинув від вогнепальних поранень, його нападник отримав травми і був госпіталізований до лікарні.

    У всеукраїнському об’єднанні «Батьківщина» підтвердили загибель представника цієї політичної сили, депутата Черкаської облради Сергія Гури.

    Джерело: Українська правда

    Читайте також
    Батьківщина Черкаси вбивство злочинність поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ