Захоплення офісу в Черкасах: поліція повідомила про вбитого

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Фото: Прочерк Місце інциденту зі стріляниною у Черкасах

Ще одного чоловіка було знайдено без свідомості

У Черкасах під час інциденту в офісі на вулиці Хрещатик, 221, правоохоронці виявили труп однієї особи з вогнепальними пораненнями.

Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Черкаської області.

Зазначається, що в центрі Черкас невідомий чоловік з пістолетом та гранатами зачинився в одному з офісних приміщень. За попередньою інформацією, він міг захопити заручника.

Місце події було очеплено працівниками поліції. На місце прибули співробітники поліції особливого призначення, вибухотехніки та кінологи з собаками.

«Під час проведення переговорів із ймовірним зловмисником надійшла інформація, що на одному із входів було помічено чоловіка, який знаходився без свідомості. Дану особу було евакуйовано та передано лікарям. В приміщенні поліцейські виявили труп ще однієї особи з вогнепальними пораненнями, дві гранати та пістолет», - заявили у поліції.

Відкрито кримінальне провадження за статтею 147 (Захоплення заручників) та статтею 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. На місці продовжують працювати поліцейські.

Як повідомляє «Обозреватель» з посиланням на інформацію у правоохоронних органах, вбитим виявився депутат Черкаської обласної ради від ВО «Батьківщина» Сергій Гура.

Нагадаємо, черкаські місцеві ЗМІ повідомили, що ввечері у четвер, 24 травня, поліція штурмувала офіс громадської організації ВО «Черкащани», де за попередньою інформацією, озброєний невідомий тримав заручника.

Джерело у правоохоронних органах повідомило «Главкому», що в офісі ВО «Черкащани» у Черкасах відбулася сутичка між депутатом Черкаської обласної ради від ВО «Батьківщина» Сергієм Гурою та його колишнім охоронцем Миколою Гончаром.