Підприємства на окупованому Донбасі знаходяться на межі ліквідації

На окремих підприємствах окупованої Донеччини зростає заборгованість з виплати заробітної плати

Багато підприємств, які знаходяться на непідконтрольній Україні території Донецької області, знаходяться на межі ліквідації. Про це повідомляє група «Інформаційний спротив». За даними групи «ІС», на окремих підприємствах, підконтрольних самопроголошеній «ДНР», зростає заборгованість з виплати заробітної плати,



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На окремих підприємствах окупованої Донеччини зростає заборгованість з виплати заробітної плати

Багато підприємств, які знаходяться на непідконтрольній Україні території Донецької області, знаходяться на межі ліквідації. Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

За даними групи «ІС», на окремих підприємствах, підконтрольних самопроголошеній «ДНР», зростає заборгованість з виплати заробітної плати, що призводить до їх ліквідації.

«Зокрема, станом на сьогоднішній день така заборгованість на підприємстві «Артемвугілля» (Горлівка) становить 241,9 млн руб., «Орджонікідзевугілля» (Єнакієво) - 341,9 млн руб.», - повідомляє «Інформаційний спротив».

Нагадаємо, група «ІС» також повідомила, що ватажки терористичної «ДНР» використовують підтоплені колодязі, які знаходяться на території шахти ім. «60-річчя Радянської України», для поховання тіл загиблих бойовиків і приховування втрат живої сили російсько-окупаційних військ.