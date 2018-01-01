Розкрито місце масового поховання терористів в окупованому Донецьку

Окупанти використовують підтоплені колодязі шахт для захоронення бойовиків

Ватажки самопроголошеної терористичної «ДНР», приховують втрати в рядах терористів, щоб не виплачувати кошти родичам загиблих. Про це повідомляє група «Інформаційний спротив». За даними групи «ІС», ватажки терористів позбавляються від тіл різними способами. «Зокрема, окупанти використовують підтоплені