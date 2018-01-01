Розкрито місце масового поховання терористів в окупованому Донецьку
- Сьогодні, 08:44
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Окупанти використовують підтоплені колодязі шахт для захоронення бойовиків
Ватажки самопроголошеної терористичної «ДНР», приховують втрати в рядах терористів, щоб не виплачувати кошти родичам загиблих. Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».
За даними групи «ІС», ватажки терористів позбавляються від тіл різними способами.
«Зокрема, окупанти використовують підтоплені колодязі (глибиною понад 400 метрів), які знаходяться на території шахти ім. «60-річчя Радянської України» (окупований Донецьк) для поховання тіл загиблих бойовиків і приховування втрат живої сили російсько-окупаційних військ», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 22 січня російсько-окупаційні війська обстріляли із важкого озброєння, ймовірно з 82-мм мінометів, місто Докучаєвськ. Внаслідок обстрілу поранено шестеро цивільних осіб.