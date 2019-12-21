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    Підрядник «Північного потоку-2» призупинив роботи через санкції США

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    Підрядник «Північного потоку-2» призупинив роботи через санкції США

    Компанія Allseas, багаторічний підрядник «Газпрому», відмовилася продовжувати будівництво через побоювання санкцій

    Швейцарська компанія Allseas, трубоукладач «Північного потоку-2», призупинила будівництво газопроводу.

    Про це йдеться в заяві компанії.

    У ній зазначено, що таке рішення було прийнято напередодні підписання оборонного бюджету США, який включає в себе поправки про санкції щодо операторів «Північного потоку-2».

    «Allseas буде діяти відповідно до положень законодавства <...> і сподівається отримати необхідні нормативні, технічні, екологічні роз'яснення від влади США», - йдеться в заяві.

    Після прийняття бюджету конгресом два американських сенатора-республіканця направили лист на адресу Allseas, зажадавши від компанії припинити всі роботи по газопроводу.

    «Якщо ваша компанія хоча б один день після того, як президент поставить свій підпис [під законом про оборонний бюджет], продовжить роботи, ви зіткнетеся з крахом і в перспективі з фатальними юридичними і економічними санкціями», - говорилося в листі.

    Обмеження передбачають повне блокування всіх американських активів компаній, що потрапили під санкції, заборону на операції з ними і заборону на в'їзд представників компаній в Сполучені Штати.

    Нагадаємо, сьогодні президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав військовий кошторис країни на 2020 рік.

    У документі передбачено антиросійські санкції та збільшено підтримку України. 

    Нагадаємо, 17 грудня Сенат США схвалив законопроєкт про оборонний бюджет на 2020 рік, який включає введення санкцій проти російського газопроводу «Північний потік-2».

    Він передбачає підтримку України у розмірі 300 млн доларів та санкції проти російських газопроводів. Також у кошторисі передбачено виділення додаткових $ 734,3 мільйонів на заходи щодо стримування Росії у військовій сфері. 

    Росія США санкції бюджет Дональд Трамп Північний потік-2
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