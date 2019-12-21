Трамп підписав оборонний бюджет США з антиросійськими санкціями



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Дональд Трамп підписав оборонний бюджет США

Документ у Білому домі назвали історичним

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав військовий кошторис країни на 2020 рік.

Пряма трансляція події велася на каналі Білого дому в Facebook.

У документі передбачено антиросійські санкції та збільшено підтримку України.

Адміністрація глави американської держави наголосила, що документом передбачені найбільш масштабні інвестиції у збройні сили США.

«Це по-справжньому історичний день для американських збройних сил», - заявив Трамп під час підписання оборонного бюджету.

Напередодні повідомлялося, що Конгрес США остаточно визначився з бюджетом Сполучених Штатів Америки на 2020-й рік. Документ отримав підтримку обох палат парламенту та був надісланий на підпис президенту країни.

Нагадаємо, 17 грудня Сенат США схвалив законопроєкт про оборонний бюджет на 2020 рік, який включає введення санкцій проти російського газопроводу «Північний потік-2».

Він передбачає підтримку України у розмірі 300 млн доларів та санкції проти російських газопроводів. Також у кошторисі передбачено виділення додаткових $ 734,3 мільйонів на заходи щодо стримування Росії у військовій сфері.