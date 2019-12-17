Сенат США схвалив оборонний бюджет з військовою допомогою Україні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сенат США схвалив військовий бюджет на 738 мільярдів доларів

Сенат США схвалив законопроект про оборонний бюджет на 2020 рік на 738 мільярдів доларів, який включає виділення 300 млн доларів військової допомоги Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Сенат у вівторок, 17 грудня, більшістю голосів підтримав схвалення оборонного бюджету. За проголосували 61 сенатор, 6 виступили проти.

Таким чином оборонний бюджет з військовою допомогою Україні буде відправлений на підпис президентові США Дональду Трампу.

Нагадаємо, раніше 12 грудня Палата представників Конгресу США схвалила оборонний бюджет США на 2020 рік.

У нього, зокрема, включено виділення військової допомоги Україні в розмірі 300 млн доларів. У програму включено летальну зброю - крилаті ракети для берегової оборони і протикорабельні ракети.

Президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що готовий негайно ухвалити проєкт бюджету на оборонні потреби країни.

Документ також містить положення, спрямовані на подолання потенційних загроз з боку Китаю, включаючи необхідність надання звітів про закордонні інвестиції Китаю, а також його військові відносини з Росією.