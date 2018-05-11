Підсанкційний олігарх Дерипаска повернув приватні літаки, які орендував

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Через санкції Дерипаска повернув літаки, які орендував

Повернення літаків свідчить про те, наскільки сильно санкції вплинули на бізнес Дерипаски

Російський олігарх Олег Дерипаска повернув три приватні літаки, які перебували у нього в лізингу, оскільки запроваджені проти нього санкції США унеможливлюють їх використання.

Про це повідомляє Reuters.

Йдеться про три реактивні літаки Gulfstream G550. Два з них тепер продаються по 29,95 мільйонів доларів США кожен.

У компанії Freestream, яка займається продажем літаків повідомили, що вони належали компаніям Credit Suisse і Raiffeisen. Літаки були передані в лізинг через керуючу компанію підконтрольним Дерипасці фірмам.

Алірез Іттіхад’єх, директор фірми Freestream, повідомив, що ними користувалося «вище керівництво. Включаючи самого Дерипаску».

«Він під санкціями, його компанії під санкціями, він повинен повернути літак. Він повинен достроково припинити оренду, відповідно до правил санкцій», - сказав він, не вказавши, які саме вимоги санкцій застосовуються в цьому випадку.

Агентство відзначає, що повернення літаків свідчить про те, наскільки сильно санкції вплинули на бізнес Дерипаски, вийшовши за рамки прямого впливу на його алюмінієву фірму Rusal.

Нагадаємо, 6 квітня адміністрація США оголосила про запровадження нового пакету санкцій проти десятків фізичних та юридичних осіб в Російській Федерації. Серед них - наближені до Кремля бізнесмени Олег Дерипаска, Ігор Ротенберг, Кирил Шамалов, Віктор Вексельберг, сенатор Сулейман Керімов, голова правління «Газпрому» Олексій Міллер, секретар Ради нацбезпеки Микола Патрушев, колишній «охоронець» Путіна, нині керівник Росгвардії Віктор Золотов та інші.

Крім того, американський Мінфін запровадив обмеження проти 15 юридичних осіб – компаній та організацій.

У Росії пообіцяли карати тих, хто відмовиться працювати з «санкційними» компаніями.