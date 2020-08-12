Після цькування Глюкоза заявила, що її слова про «український Крим» змонтували



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Глюкоза пояснила свої слова про «український Крим»

Росіяни жорстко розкритикували Глюкозу за слова про «український» Крим

Російська виконавиця Наталія Іонова, яка виступає під псевдонімом Глюкоза, після цькування в соцмережах прокоментувала свої слова про «український Крим».

Відповідне повідомлення вона опублікувала в своєму Instagram-акаунті.

Співачка пояснила, що хоче сама пояснити подію для того, щоб уникнути непорозумінь і різних інтерпретацій даної ситуації. За її словами, вона спробувала в'їхати в Україну для зустрічі з друзями, проте на кордоні її затримали і три години допитували.

Іонова зазначила, що прикордонники тиснули на неї і зверталися з нею як з терористкою, при цьому розмовляючи тільки незнайомою їй українською мовою. Вона додала, що її постійно запитували про те, чий Крим.

«На третій годині пресингу питанням «Чий Крим?» я задала зустрічне запитання: «Чого ви домагаєтеся? Щоб я сказала, що Крим український? Що взагалі відбувається? Ну, відправляйте назад, до чого ці допити?» Але їм просто потрібно було одне. Щоб в моїй промові прозвучало це словосполучення, а далі все вже було зроблено і змонтовано так, як їм було зручно», - пояснила артистка.

Раніше відео розмови Глюкози з українськими прикордонниками було опубліковано на YouTube. На записі співачка називає Крим українським. Вона також заявляє, що для неї можливість відвідування України набагато важливіша за політику.

У червні Служба безпеки України повідомила, що, починаючи з 2014 року, заборонила в’їзд на територію України 9838 іноземним громадянам, зокрема цього року – 573 особам.

Іноземні артисти, приїжджаючи з гастролями в анексований Росією Крим через закриті Україною пункти пропуску, порушують українське законодавство. Деякі з артистів, які виступали на півострові або висловлювалися на підтримку російської анексії Криму, втратили можливість виступати на материковій Україні.