Після двох отруєнь «Новачком» Британія закрила генконсульство у Петербурзі



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Британські дипломати залишають Санкт-Петербург

Велика Британія закрила власне генеральне консульство у Санкт-Петербурзі після отруєння екс-офіцера ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його доньки у Солсбері.

Про це повідомило посольство Великої Британії в Москві у Twitter.

«Генеральне консульство Великої Британії в Санкт-Петербурзі офіційно закрито. На жаль, це було зроблено під примусом російського уряду після (отруєння - ред.) в Солсбері. Прапор був спущений у понеділок у присутності нашого першого й останнього генерального консула, які були відряджені до цього міста», - написали у дипломатичній місії.

5 березня у Великій Британії колишній російський розвідник Сергій Скрипаль і його донька Юлія потрапили в лікарню після серйозного отруєння невідомою речовиною, яку потім ідентифікували як газ російської розробки під назвою «Новачок».

30 червня сталося отруєння «Новачком» двох осіб у сусідньому місті Еймсбері. Мати трьох дітей Дон Стерджесс померла. Її товариш, 45-річний Чарлі Роулі, який також отруївся речовиною, залишився живим, але тривалий час перебував у лікарні.

Напередодні британські ЗМІ оприлюднили всю картину обох отруєнь «Новачком».

Раніше правоохоронці Великої Британії ідентифікувала вірогідних учасників нападу на Сергія Скрипаля та його доньку Юлію, який було скоєно із застосуванням нервово-паралітичної речовини «Новачок». Поліцейські вважають, що в березні група російських кілерів була направлена до Великобританії, щоб вбити колишнього кремлівського подвійного агента.

The Daily Mail повідомила, що отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в британському місті Солсбері організувала група з шести осіб, на чолі якої могла бути жінка з військової розвідки РФ.

Американське видання The New York Times повідомило, що до отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії причетні співробітники ГРУ Росії.

Глава Міноборони Британії звинуватив Росію у новому отруєнні «Новачком».

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