Британські ЗМІ оприлюднили всю картину обох отруєнь «Новачком»



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Будинок, де була отруєна Дон Стерджесс

Спроба вбити Сергія Скрипаля призвела до смерті Дон Стерджес

Організацією отруєння екс-розвідника Сергія Скрипала та його доньки Юлії в британському Солсбері займались дві російські групи кілерів, повідомив у неділю, 29 липня, британський журнал Sunday Mirror з посиланням на інформовані джерела.

Слідчі дійшли висновку, що одна з груп прибула до Великобританії для доставки нервово-паралітичної речовини «Новачок» за кілька тижнів до нападу, а друга - застосувала її.

Як зазначає видання, ця операція, зрештою, призвела до загибелі британки Дон Стерджес, яка отруїлася «Новачком» з викинутого флакона, замаскованого під парфуми. Флакон був подарований Стерджес її партнером, який вирішив, що в ньому знаходяться екзотичні парфуми.

За версією слідства, кілери замаскували «Новачок» під парфуми, щоб провезти його до Великобританії для вбивства Скрипаля. Однак той «Новачок» був запакований, що навело слідчих на думку, що це була не та пляшка, яка була використана для розпилення «Новачка» перед вхідними дверима будинку Скрипаля в березні. Якщо це так, то кілери, можливо, викинули отруту, використану для замаху, і вона може десь лежати, представляючи загрозу для інших потенційних жертв.

Слідчі впевнені, що флакон з «Новачком» міг бути доставлений тільки з Росії.

«Думати, що він не з Росії - просто смішно. Якщо цей флакон був запакований, то це означає, що кілери використовували іншу пляшку для розпилення «Новачка» перед дверима Скрипаля», - заявив в інтерв'ю Sunday Mirror співрозмовник з британського уряду.

Сергія і Юлію Скрипаль виявили непритомними 4 березня в Солсбері. Слідство та експерти ОЗХЗ повідомили, що батько і дочка були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу «Новачок», розробленою в СРСР. Лондон звинуватив Москву в скоєнні хіматаки на британській території та вислав з країни низку російських дипломатів.

Згодом на знак солідарності близько 30 країн слідом за Великобританією вислали російських дипломатів. Серед інших до акції приєдналися США, Німеччина, Україна та організація НАТО. До дзеркальних кроків у відповідь вдалась і Росія, виславши зі своєї території відповідну кількість дипломатів тих країн, які також вдались до цього кроку. Росія категорично відкидає звинувачення в отруєнні.

Раніше правоохоронці Великої Британії ідентифікувала вірогідних учасників нападу на Сергія Скрипаля та його доньку Юлію, який було скоєно із застосуванням нервово-паралітичної речовини «Новачок». Поліцейські вважають, що в березні група російських кілерів була направлена до Великобританії, щоб вбити колишнього кремлівського подвійного агента.

The Daily Mail повідомила, що отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в британському місті Солсбері організувала група з шести осіб, на чолі якої могла бути жінка з військової розвідки РФ.

Американське видання The New York Times повідомило, що до отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії причетні співробітники ГРУ Росії.

Нагадаємо, 9 липня у Солсбері поліція оточила автобусну зупинку, що знаходиться неподалік від місця отруєння нервово-паралітичною речовиною «Новачок», після того як на ній знепритомнів чоловік.

Перед цим поліція графства Вілтшир повідомила про нові випадки отруєння біля Солсбері, схожого на отруєння екс-офіцера ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в Солсбері 4 березня.

Також відомо, що 44-річна Дон Стерджесс, яка отруїлася «Новачком» в місті Еймсбері в Британії, померла.

Глава Міноборони Британії звинуватив Росію у новому отруєнні «Новачком».

Джерело: Deutsche Welle