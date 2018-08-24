  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Письменнику Прилєпіну, який воював за «ДНР», заборонили в’їзд у Боснію та Герцеговину

    документ
    • Розсилка
    Російський письменник Захар Прилєпін - Письменнику Прилєпіну, який воював за «ДНР», заборонили в’їзд у Боснію та Герцеговину
    Російський письменник Захар Прилєпін

    Прилєпін мав взяти участь у літературному вечорі в Баня-Луці у Боснії та Герцеговині

    Російському письменнику Захару Прилєпіну, який воював в рядах терористів «ДНР», заборонений в'їзд до Боснії та Герцеговини із міркувань безпеки.

    Про це повідомляє видання РТРС.

    Зазначається, що Прилєпін мав взяти участь у літературному вечорі в Баня-Луці.

    Повідомляється, що опальному письменнику заборонений в'їзд у Боснію та Герцеговину, оскільки його присутність в країні «є загрозою для безпеки, громадського порядку чи міжнародних відносин Боснії і Герцеговини».

    89_02
    Документ клікабельний

    Нагадаємо, у серпні Прилєпін потрапив до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

    Читайте також
    Росія бойовики на Донбасі ДНР письменник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ