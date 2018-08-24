Письменнику Прилєпіну, який воював за «ДНР», заборонили в’їзд у Боснію та Герцеговину документ



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Російський письменник Захар Прилєпін

Прилєпін мав взяти участь у літературному вечорі в Баня-Луці у Боснії та Герцеговині

Російському письменнику Захару Прилєпіну, який воював в рядах терористів «ДНР», заборонений в'їзд до Боснії та Герцеговини із міркувань безпеки.

Про це повідомляє видання РТРС.

Зазначається, що Прилєпін мав взяти участь у літературному вечорі в Баня-Луці.

Повідомляється, що опальному письменнику заборонений в'їзд у Боснію та Герцеговину, оскільки його присутність в країні «є загрозою для безпеки, громадського порядку чи міжнародних відносин Боснії і Герцеговини».

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Нагадаємо, у серпні Прилєпін потрапив до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.