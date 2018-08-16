В чорний список України потрапили ще четверо російських діячів



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Зокрема, Мінкульт вніс у свій список публіциста екстремістського напрямку Захара Прилєпіна

Міністерство культури України додало прізвища ще чотирьох діячів до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

Оновлений перелік опубліковано на сайті Мінкультури.

Так, на підставі звернення СБУ 15 серпня до цього списку Мінкультури додало російськомовного письменника, історика, політолога та політика з України Льва Вершиніна, російського письменника, журналіста і публіциста екстремістського напрямку Захара Прилєпіна, який підтримує «ДНР» і «ЛНР», російського письменника Олександра Тамонікова, який у своїх романах активно відстоює тему «громадянської війни» на сході України, та публіциста Олександра Широкорада, який просуває у своїх книгах ідею існування «Новоросії» та підтримує діяльність терористичних організацій на Донбасі.

Раніше повідомлялося, що Держкомтелерадіо не дав дозволу на ввезення в Україну двох книг, які прославляють органи влади сусідньої держави-агресора.

Джерело: Укрінформ