Південь Італії сколихнув землетрус



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Осередок стихії залягав на глибині 12 км

В південній частині Італії 16 серпня стався землетрус магнітудою 5,3.

Про це повідомила Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів знаходився в області Молізе в 20 км на північний захід від комуни Термоли і в 36 км на північний схід від міста Кампобассо. Осередок стихії залягав на глибині 12 км.

Даних про потерпілих і руйнування не надходило.

Нагадаємо, у Шанхаї влада евакуювала понад 53 тисяч людей у зв'язку з тропічним тайфуном «Румба». Також близько 2,5 тисяч суден через негоду повернулися в порт.

Як очікується, проливні дощі в місті триватимуть до 18 серпня.

Джерело: РБК-Україна