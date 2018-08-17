Південь Італії сколихнув землетрус
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Осередок стихії залягав на глибині 12 км
В південній частині Італії 16 серпня стався землетрус магнітудою 5,3.
Про це повідомила Геологічна служба США.
Епіцентр підземних поштовхів знаходився в області Молізе в 20 км на північний захід від комуни Термоли і в 36 км на північний схід від міста Кампобассо. Осередок стихії залягав на глибині 12 км.
Даних про потерпілих і руйнування не надходило.
Нагадаємо, у Шанхаї влада евакуювала понад 53 тисяч людей у зв'язку з тропічним тайфуном «Румба». Також близько 2,5 тисяч суден через негоду повернулися в порт.
Як очікується, проливні дощі в місті триватимуть до 18 серпня.
Джерело: РБК-Україна