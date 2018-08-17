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    Південь Італії сколихнув землетрус

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    Південь Італії сколихнув землетрус

    Осередок стихії залягав на глибині 12 км

    В південній частині Італії 16 серпня стався землетрус магнітудою 5,3.

    Про це повідомила Геологічна служба США.

    Епіцентр підземних поштовхів знаходився в області Молізе в 20 км на північний захід від комуни Термоли і в 36 км на північний схід від міста Кампобассо. Осередок стихії залягав на глибині 12 км.

    Даних про потерпілих і руйнування не надходило.

    Нагадаємо, у Шанхаї влада евакуювала понад 53 тисяч людей у зв'язку з тропічним тайфуном «Румба». Також близько 2,5 тисяч суден через негоду повернулися в порт.

    Як очікується, проливні дощі в місті триватимуть до 18 серпня.

    Джерело: РБК-Україна

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