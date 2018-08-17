  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Шанхаї евакуювали понад 53 тис. людей через тайфун «Румба»

    • Розсилка
    У Шанхаї евакуювали понад 53 тис. людей через тайфун «Румба»

    У Шанхаї оголошено підвищений рівень небезпеки через можливість повеней

    У Шанхаї влада евакуювала понад 53 тис. осіб у зв'язку з тропічним тайфуном «Румба». Про це інформує «Сіньхуа».

    Відзначається, що близько 2,5 тис. суден через негоду повернулися в порт.

    Як очікується, проливні дощі в місті триватимуть до 18 серпня. Також повідомляється про сильний вітер, пориви якого досягають 23 м / с.

    У місті оголошено підвищений рівень небезпеки через можливість повеней.

    На початку серпня в Шанхаї через тропічний шторм «Джондарі» евакуювали понад 130 тис. чоловік.

    Нагадаємо, через тайфун «Ягі», що обрушився на Китай, влада евакуювала більше 200 тисяч людей.

    За інформацією ЗМІ, у Китаї через тайфун оголошений «синій» рівень погодної небезпеки за чотирикольоровою шкалою, який згодом був підвищений до «жовтого».

    Очікується, що тайфун принесе сильні дощі. Однак потім він слабшатиме, рухаючись у напрямку до центральної частини країни.

    Читайте також
    стихійні лиха Шанхай чоловік порт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ