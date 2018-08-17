У Шанхаї евакуювали понад 53 тис. людей через тайфун «Румба»



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У Шанхаї оголошено підвищений рівень небезпеки через можливість повеней

У Шанхаї влада евакуювала понад 53 тис. осіб у зв'язку з тропічним тайфуном «Румба». Про це інформує «Сіньхуа».

Відзначається, що близько 2,5 тис. суден через негоду повернулися в порт.

Як очікується, проливні дощі в місті триватимуть до 18 серпня. Також повідомляється про сильний вітер, пориви якого досягають 23 м / с.

У місті оголошено підвищений рівень небезпеки через можливість повеней.

На початку серпня в Шанхаї через тропічний шторм «Джондарі» евакуювали понад 130 тис. чоловік.

Нагадаємо, через тайфун «Ягі», що обрушився на Китай, влада евакуювала більше 200 тисяч людей.

За інформацією ЗМІ, у Китаї через тайфун оголошений «синій» рівень погодної небезпеки за чотирикольоровою шкалою, який згодом був підвищений до «жовтого».

Очікується, що тайфун принесе сильні дощі. Однак потім він слабшатиме, рухаючись у напрямку до центральної частини країни.