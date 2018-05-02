Південна Корея, Китай та Японія проведуть саміт 9 травня

Участь у саміті візьмуть президент Південної Кореї Мун Чже, прем’єр Держради Китаю Лі Кецян і прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе

У Токіо 9 травня відбудеться тристоронній саміт на вищому рівні представників Південної Кореї, Китаю та Японії. Про це повідомляє південнокорейський телеканал YTN. Участь у саміті візьмуть президент Південної Кореї Мун Чже, прем’єр Держради Китаю Лі Кецян і прем’єр-міністр Японії Сіндзо



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Прапори Японії, Китаю та Південної Кореї

Участь у саміті візьмуть президент Південної Кореї Мун Чже, прем’єр Держради Китаю Лі Кецян і прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе

У Токіо 9 травня відбудеться тристоронній саміт на вищому рівні представників Південної Кореї, Китаю та Японії.

Про це повідомляє південнокорейський телеканал YTN.

Участь у саміті візьмуть президент Південної Кореї Мун Чже, прем’єр Держради Китаю Лі Кецян і прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе.

Попередній такий тристоронній саміт відбувся в Сеулі у листопаді 2015 року.

«Президент Мун планує розповісти про результати міжкорейського саміту і дати консультації щодо того, як продовжувати зміцнювати співробітництво між трьома країнами з питання денуклеаризації Корейського півострова і встановлення миру», - заявив представник адміністрації президента Південної кореї.

Окрім того, у Мун Чже Іна відбудеться окрема зустріч з Сіндзо Абе, яка стане четвертою в подібному форматі за участю цих лідерів.

Раніше північнокорейський лідер Кім Чен Ин пообіцяв більше не буде будити президента Південної Кореї Мун Чже Іна ракетними запусками, що північнокорейська сторона зазвичай проводила рано-вранці

Нагадаємо, що глава КНДР Кім Чен Ин і президент Республіки Корея Мун Чже Ін зустрілися в прикордонному пункті Пханмунджом і потиснули один одному руки. Така зустріч стала історичною, оскільки лідери країн зустрілися вперше за 65 років.

Своєю чергою Кім Чен Ин заявив, що він прибув на територію Південної Кореї, щоб покласти край конфронтації між країнами.

Також відео з охороною Кім Чен Ина підірвало мережу. Кім Чен Ина на зустрічі з лідером Південної Кореї охороняли колишні співробітники КДБ.

Джерело: Інтерфакс-Україна