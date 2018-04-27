Відео з охороною Кім Чен Ина підірвало мережу: миша не проскочить

Кім Чен Ина на зустрічі з лідером Південної Кореї охороняли колишні співробітники КДБ

На міжкорейский саміт лідера Північної Кореї Кім Чен Ина супроводжувала посилена охорона. Відповідне відео оприлюднило видання AFP. «Кім Чен Ина на міжкорейський саміт супроводжує група тілоохоронців, ретельно підібраних за критеріями фізичної форми, мистецтва стрільби, бойових мистецтв і навіть того, як вони виглядають», - пише



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Кім Чен Ина на зустрічі з лідером Південної Кореї охороняли колишні співробітники КДБ

На міжкорейский саміт лідера Північної Кореї Кім Чен Ина супроводжувала посилена охорона. Відповідне відео оприлюднило видання AFP.

«Кім Чен Ина на міжкорейський саміт супроводжує група тілоохоронців, ретельно підібраних за критеріями фізичної форми, мистецтва стрільби, бойових мистецтв і навіть того, як вони виглядають», - пише видання.

VIDEO: Kim Jong Un is being escorted to the inter-Korean summit by a phalanx of bodyguards carefully chosen for their fitness, marksmanship, martial arts skills and even looks pic.twitter.com/rUW4xWGWqE — AFP news agency (@AFP) 27 квітня 2018 р.

Напередодні японське видання Asahi Shimbun із посиланням на джерела в столиці КНДР повідомило, що близько десяти колишніх співробітників КДБ прибули в Пхеньян для охорони лідера КНДР Кім Чен Ина на випадок замаху спецслужб США або Південної Кореї.

У Пхеньян як військові радники ще в лютому прибули колишні агенти КДБ, що служили в підрозділі з боротьби з тероризмом. Їхнім завданням є навчання охоронців лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Зокрема, вони повинні пояснити, як запобігати можливим терактам чи реагувати в тому випадку, якщо напад уже відбувся.

Джерело газети вказує, що північнокорейські чиновники особливо зацікавлені в запобіганні нападів з боку американських спецслужб із використанням сучасної зброї. Зокрема, їх зацікавила загроза можливої атаки із застосуванням безпілотника.

Крім цього, в Пхеньяні сподіваються на те, що колишні агенти КДБ допоможуть їм протистояти спробам створити мережу агентів ЦРУ всередині КНДР. Йдеться про можливе повторення спроб вербування співробітниками спецслужб США і Південної Кореї з метою замаху на Кім Чен Ина.

Видання вказує, що КДБ не існує з моменту розпаду СРСР, однак не вказує, чи йдеться про запрошення агентів, які працювали до 1991 року, чи про тих, хто працював там вже в російські часи.



