Відео з охороною Кім Чен Ина підірвало мережу: миша не проскочить

Кім Чен Ина на зустрічі з лідером Південної Кореї охороняли колишні співробітники КДБ

На міжкорейский саміт лідера Північної Кореї Кім Чен Ина супроводжувала посилена охорона. Відповідне відео оприлюднило видання AFP.

«Кім Чен Ина на міжкорейський саміт супроводжує група тілоохоронців, ретельно підібраних за критеріями фізичної форми, мистецтва стрільби, бойових мистецтв і навіть того, як вони виглядають», - пише видання.

VIDEO: Kim Jong Un is being escorted to the inter-Korean summit by a phalanx of bodyguards carefully chosen for their fitness, marksmanship, martial arts skills and even looks pic.twitter.com/rUW4xWGWqE