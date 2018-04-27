Лідер КНДР пообіцяв більше не будити президента Південної Кореї ядерними випробуваннями

Кім Чен Ин точно не вказав, чи можна віднести цю заяву до обіцянки Пхеньяна припинити ядерні випробування

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин пообіцяв більше не буде будити президента Південної Кореї Мун Чже Іна ракетними запусками, що північнокорейська сторона зазвичай проводила рано-вранці, повідомляє The Telegraph. «Я буду стежити за тим, щоб не будити вас рано», - зазначив Кім Чен Ин, коментуючи ядерні випробування,



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Глава КНДР Кім Чен Ин і президент Республіки Корея Мун Чже Ін

Кім Чен Ин точно не вказав, чи можна віднести цю заяву до обіцянки Пхеньяна припинити ядерні випробування

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин пообіцяв більше не буде будити президента Південної Кореї Мун Чже Іна ракетними запусками, що північнокорейська сторона зазвичай проводила рано-вранці, повідомляє The Telegraph.

«Я буду стежити за тим, щоб не будити вас рано», - зазначив Кім Чен Ин, коментуючи ядерні випробування, проведені КНДР.

Однак Кім Чен Ин точно не вказав, чи можна віднести цю заяву до обіцянки Пхеньяна припинити ядерні випробування.

У виданні зазначають, що до цього північнокорейський лідер здавався дещо напруженим. Але після того, як перетнув демаркаційну лінію і вступив на територію Південної Кореї, напруження зникло.

Після двогодинних переговорів було оголошено перерву на обід. Кім Чен Ин вирушив на північнокорейський бік села Пханмунджом.

Нагадаємо, що глава КНДР Кім Чен Ин і президент Республіки Корея Мун Чже Ін зустрілися в прикордонному пункті Пханмунджом і потиснули один одному руки. Така зустріч стала історичною, оскільки лідери країн зустрілися вперше за 65 років.

Своєю чергою Кім Чен Ин заявив, що він прибув на територію Південної Кореї, щоб покласти край конфронтації між країнами.