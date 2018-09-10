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    Південну Африку засипало снігом

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    <p>Сніг у Південній Африці, 8 серпня</p> - Південну Африку засипало снігом
    Фото: Severe Weather Europe

    Сніг у Південній Африці, 8 серпня

    На африканському континенті випав сильний сніг

    У суботу, 8 вересня, на півдні африканського континенту випав справжній сніг.

    Про це у неділю ввечері повідомляється у спільноті Severe Weather Europe

    «Сніг у Південній Африці, 8 серпня, 2018», - йдеться в описі до фото у Facebook.

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    Південну Африку засипало снігом
    Південну Африку засипало снігом
    Південну Африку засипало снігом

    Також оприлюднено відео із засніженої Африки.

    Нагадаємо, у турецькій провінції Карс-Кагизман в пік туристичного сезону в серпні випав сніг.

    Також на популярному курорті Гудаурі в Грузії 9 серпня випав сніг.

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