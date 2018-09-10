Південну Африку засипало снігом



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Фото: Severe Weather Europe Сніг у Південній Африці, 8 серпня

На африканському континенті випав сильний сніг

У суботу, 8 вересня, на півдні африканського континенту випав справжній сніг.

Про це у неділю ввечері повідомляється у спільноті Severe Weather Europe.

«Сніг у Південній Африці, 8 серпня, 2018», - йдеться в описі до фото у Facebook.

Також оприлюднено відео із засніженої Африки.

Нагадаємо, у турецькій провінції Карс-Кагизман в пік туристичного сезону в серпні випав сніг.

Також на популярному курорті Гудаурі в Грузії 9 серпня випав сніг.