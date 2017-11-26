Площу перед посольством Росії у Вашингтоні перейменували на честь Нємцова

Церемонія відкриття площі відбудеться 27 лютого

Міська рада Вашингтона одноголосно затвердила в остаточному читанні законопроект про присвоєння площі перед посольством РФ імені Бориса Нємцова. Про це повідомив голова фонду Бориса Нємцова Володимир Кара-Мурза молодший у Twitter. «Міська рада Вашингтона одноголосно затвердила в остаточному читанні постійно діючий законопроект B22-539 про



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Посольство Росії у США

Церемонія відкриття площі відбудеться 27 лютого

Міська рада Вашингтона одноголосно затвердила в остаточному читанні законопроект про присвоєння площі перед посольством РФ імені Бориса Нємцова.

Про це повідомив голова фонду Бориса Нємцова Володимир Кара-Мурза молодший у Twitter.

«Міська рада Вашингтона одноголосно затвердила в остаточному читанні постійно діючий законопроект B22-539 про площу Бориса Нємцова перед посольством Росії. Тимчасовий закон вже набув чинності. Церемонія відкриття відбудеться 27 лютого», - зазначив він.

Городской совет Вашингтона единогласно утвердил в окончательном чтении постоянно действующий законопроект B22-539 о площади Бориса Немцова перед посольством России. Временный закон уже вступил в силу. Церемония открытия пройдет 27 февраля. pic.twitter.com/xRIbrelnh4 — Vladimir Kara-Murza (@vkaramurza) 6 лютого 2018 р.

Відповідно до закону адреса посольства Росії у Вашингтоні стане подвійною – «Борис Нємцов плаза - Вісконсін-авеню».

У пояснювальних матеріалах до законопроекту зазначено, що в разі «символічного перейменування» нову назву додається до офіційної. Перейменована буде проїжджа і пішохідна площа безпосередньо перед головними воротами російської дипмісії.

Російський політик Борис Нємцов був убитий в центрі Москви 27 лютого 2015 року. Замовники цього злочину досі не названі.

Як відомо, біля російського посольства у Києві також має з’явитися сквер імені Бориса Нємцова.