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    Площу перед посольством Росії у Вашингтоні перейменували на честь Нємцова

    Церемонія відкриття площі відбудеться 27 лютого
    Міська рада Вашингтона одноголосно затвердила в остаточному читанні законопроект про присвоєння площі перед посольством РФ імені Бориса Нємцова. Про це повідомив голова фонду Бориса Нємцова Володимир Кара-Мурза молодший у Twitter. «Міська рада Вашингтона одноголосно затвердила в остаточному читанні постійно діючий законопроект B22-539 про
    • Сьогодні, 01:47
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    Посольство Росії у США
    Посольство Росії у США

    Церемонія відкриття площі відбудеться 27 лютого

    Міська рада Вашингтона одноголосно затвердила в остаточному читанні законопроект про присвоєння площі перед посольством РФ імені Бориса Нємцова.

    Про це повідомив голова фонду Бориса Нємцова Володимир Кара-Мурза молодший у Twitter.

    «Міська рада Вашингтона одноголосно затвердила в остаточному читанні постійно діючий законопроект B22-539 про площу Бориса Нємцова перед посольством Росії. Тимчасовий закон вже набув чинності. Церемонія відкриття відбудеться 27 лютого», - зазначив він.

    Відповідно до закону адреса посольства Росії у Вашингтоні стане подвійною – «Борис Нємцов плаза - Вісконсін-авеню».

    У пояснювальних матеріалах до законопроекту зазначено, що в разі «символічного перейменування» нову назву додається до офіційної. Перейменована буде проїжджа і пішохідна площа безпосередньо перед головними воротами російської дипмісії.

    Російський політик Борис Нємцов був убитий в центрі Москви 27 лютого 2015 року. Замовники цього злочину досі не названі.

    Як відомо, біля російського посольства у Києві також має з’явитися сквер імені Бориса Нємцова.

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