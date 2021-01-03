Побиття Мунтяна: чоловік, який каже, що напав на політика, попросив вибачення
Чоловік додав, що інцидент трапився через те, що він «переплутав людину»
На цьому відео чоловік, який представився Андрієм Гєнку, повідомив, що інцидент з побиттям Мунтяна стався ще минулого року.
«Це не сьогодні сталося. Це було минулого року. Це було ще давно, минулого року», – сказав він.
Чоловік додав, що інцидент трапився через те, що він «переплутав людину».
«Іван Миколайович – він взагалі ні при чому. Я просто переплутав людину, і тому це сталося», – сказав нападник на екс-голову облради.
«Я переплутав – це взагалі не та людина, яка повинна була бути», – додав він.
Водночас Андрій додав, що він уже встиг попросити вибачення у Мунтяна.
«Ми на місці поговорили, і вирішили усе це. Я вибачився перед ним. Це негарно було з мого боку. Бо, по-перше, він старший від мене. Я переплутав тоді. І тому це сталося», – сказав він.
Раніше повідомлялося, що в мережі з’явився відеозапис нападу на колишнього голову Чернівецької обласної ради, депутата облради Івана Мунтяна.