Побиття Мунтяна: чоловік, який каже, що напав на політика, попросив вибачення

Чоловік додав, що інцидент трапився через те, що він «переплутав людину»

У мережі з’явився відеозапис коментаря чоловіка, який на території АЗС напав на колишнього голову Чернівецької обласної ради, депутата облради Івана Мунтяна.

На цьому відео чоловік, який представився Андрієм Гєнку, повідомив, що інцидент з побиттям Мунтяна стався ще минулого року.

«Це не сьогодні сталося. Це було минулого року. Це було ще давно, минулого року», – сказав він.

Чоловік додав, що інцидент трапився через те, що він «переплутав людину».

«Іван Миколайович – він взагалі ні при чому. Я просто переплутав людину, і тому це сталося», – сказав нападник на екс-голову облради.

«Я переплутав – це взагалі не та людина, яка повинна була бути», – додав він.

Водночас Андрій додав, що він уже встиг попросити вибачення у Мунтяна.

«Ми на місці поговорили, і вирішили усе це. Я вибачився перед ним. Це негарно було з мого боку. Бо, по-перше, він старший від мене. Я переплутав тоді. І тому це сталося», – сказав він.

Раніше повідомлялося, що в мережі з’явився відеозапис нападу на колишнього голову Чернівецької обласної ради, депутата облради Івана Мунтяна.