На Прикарпатті чоловік підкинув хабар у машину патрульних

Під час складання адмінматеріалу, аби уникнути відповідальності за правопорушення, 23-річний громадянин запропонував патрульним хабар

Івано-Франківські патрульні затримали водія, який пропонував неправомірну вигоду.

Про це повідомляє патрульна поліція Івано-Франківської області.

Зазначається, що на вулиці Незалежності патрульні зупинили автомобіль Peugeot за порушення правил дорожнього руху.

Під час перевірки документів поліцейські з’ясували, що водій не мав при собі поліса обов'язкового цивільного страхування наземних транспортних засобів.

Під час складання адмінматеріалу, аби уникнути відповідальності за правопорушення, 23-річний громадянин запропонував патрульним хабар.

Охоронці порядку неодноразово попереджали чоловіка про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди, однак той наполягав на своєму і поклав на заднє сидіння службового авто 600 грн.

Патрульні склали на водія адміністративні матеріали за ч.1 ст. 126 (відсутність необхідних документів) КУпАП та викликали на місце слідчо-оперативну групу для встановлення обставин справи.