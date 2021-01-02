  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Прикарпатті чоловік підкинув хабар у машину патрульних

    • Розсилка
    На Прикарпатті чоловік підкинув хабар у машину патрульних - На Прикарпатті чоловік підкинув хабар у машину патрульних
    На Прикарпатті чоловік підкинув хабар у машину патрульних

    Під час складання адмінматеріалу, аби уникнути відповідальності за правопорушення, 23-річний громадянин запропонував патрульним хабар

    Івано-Франківські патрульні затримали водія, який пропонував неправомірну вигоду.

    Про це повідомляє патрульна поліція Івано-Франківської області.

    Зазначається, що на вулиці Незалежності патрульні зупинили автомобіль Peugeot за порушення правил дорожнього руху.

    Під час перевірки документів поліцейські з’ясували, що водій не мав при собі поліса обов'язкового цивільного страхування наземних транспортних засобів.

    Під час складання адмінматеріалу, аби уникнути відповідальності за правопорушення, 23-річний громадянин запропонував патрульним хабар.

    Охоронці порядку неодноразово попереджали чоловіка про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди, однак той наполягав на своєму і поклав на заднє сидіння службового авто 600 грн.

    Патрульні склали на водія адміністративні матеріали за ч.1 ст. 126 (відсутність необхідних документів) КУпАП та викликали на місце слідчо-оперативну групу для встановлення обставин справи.

    Теги: хабар чоловік час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies