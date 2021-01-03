У Маріуполі чоловік жорстоко вбив знайомого, у якого орендував житло

У Маріуполі чоловік зарубав сокирою знайомого, у якого орендував житло

Чоловіку загрожує до 15-ти років позбавлення волі

У Маріуполі на Донеччині викрили 37–річного зловмисника, який напередодні Нового року вбив сокирою чоловіка, у якого орендував житло.

Про це повідомила пресслужба Центрального відділу поліції Донецької області.

«Поліцейські встановили інформацію, що раніше засуджений 37–річний уродженець Нікольського району скоїв на території дачного кооперативу міста Маріуполь тяжкий злочин. Встановлено, що під час вживання алкогольних напоїв, фігурант завдав декілька ударів сокирою 57–річному власнику домоволодіння та залишив його помирати у будинку», – йдеться в повідомленні.

Наразі підозрюваного затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Санкція статті передбачає до 15–ти років позбавлення волі.