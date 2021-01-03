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    Ексголову Чернівецької облради побили на заправці: відео

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    Ексголову Чернівецької облради побили на заправці - Ексголову Чернівецької облради побили на заправці: відео
    Ексголову Чернівецької облради побили на заправці

    Ексголова та чинний депутат обласної ради Іван Мунтян підтвердив, що на відео саме він

    У соцмережі Facebook оприлюднили відео, де невідомий чоловік декілька разів вдаряє ексголову Чернівецької облради Івана Мунтяна на автозаправці.

    Відео з камер спостереження на своїй сторінці оприлюднив користувач Ігор Жижиян.

    На відео видно, як Іван Мунтян зупиняється на одній із заправок та виходить із машини. Через деякий час на заправці зупиняється інше авто і з нього виходить чоловік та йде у напрямку Івана Мунтяна.

    Невідомий чоловік щось говорить колишньому голові облради, а потім різко б'є його кулаком в обличчя.

    Іван Мунтян прикривається руками, щось вигукує нападнику, але той ще кілька разів намагається вдарити експосадовця. Потім нападник розвертається і швидко іде до свого автомобіля.

    Ексголова та чинний депутат обласної ради Іван Мунтян у коментарі виданню АСС підтвердив, що на відео саме він. Водночас сказав, що цей випадок трапився приблизно рік тому, відтак він «не розуміє, чому відео оприлюднили зараз».

    Водночас на відео вказана дата 30 грудня 2020 року.

    До слова, вдень 1 січня охоронець елітного готельного комплексу в селі Бреч на Чернігівщині зателефонував до поліції й повідомив, що знайшов на вулиці тіло прокурора Євгена Котенка.

    Теги: депутат бійка машини Чернівці чоловік
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