Поблизу лінії розмежування СБУ затримала двох інформаторок бойовиків (фото)



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Фото: пресцентр СБУ

Мешканки Лимана із власної ініціативи приєдналися до бойовиків псевдореспубліки

Контррозвідника Служби безпеки України затримала двох активних учасниць інформаторської мережі терористичної організації «ДНР», що діяла в Лиманському районі Донеччини. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Мешканки Лимана із власної ініціативи приєдналися до бойовиків псевдореспубліки. Через спільних знайомих вони розшукали учасників незаконних збройних формувань та домовились про особисту зустріч у Донецьку.

Після прибуття у тимчасово окуповане місто зловмисниці пройшли спеціальну розвідувальну підготовку. Інструктори відпрацювали жінкам завдання та канали зв’язку. Для кожної із них був розроблений індивідуальний шифр для передачі даних.

Після повернення зловмисниці збирали та передавали кураторам в «ДНР» інформацію про підрозділи ЗСУ, їх чисельність, озброєння, місця дислокації та напрямки переміщення у районі проведення ООС. Бойовиків, зокрема, цікавив рух українських ешелонів залізницею. Отримані дані терористи планували використати для військових дій та диверсій.

Служба вирахувала та по черзі затримала обох інформаторок. У них вдома знайшли докази агентурної діяльності на користь НЗФ «ДНР».

За участь та сприяння у діяльності терористичної організації обом оголошено про підозру.

СБУ встановила також їхніх бойовиків-«кураторів».

Триває слідство, вивчаються зв`язки зловмисниць та причетність цих осіб до інформмережі «ДНР».