Бойовики за добу 12 разів порушили режим тиші на Донбасі



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Вчора, 25 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було

Окупанти стріляли із із заборонених Мінськими домовленостями мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї

У середу, 25 грудня, бойовики на Донбасі 12 разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв позиції українських підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

Шість обстрілів наших позицій зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», а саме:

двічі поблизу Красногорівки – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

поряд з Невельським – з міномету калібру 120 мм – сім мін;

два рази неподалік Старогнатівки – зі стрілецької зброї;

біля населеного пункту Василівка – з ручних протитанкових гранатометів та іншої стрілецької зброї.

Шість обстрілів позицій українських захисників противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», а саме:

поруч з Кримським – зі стрілецької зброї;

чотири рази поблизу населеного пункту Луганське – з мінометів калібру 120 мм – 17 мін, 82-мм мінометів – 17 мін, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

неподалік Новолуганська – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Вчора, 25 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. Зі стрілецької зброї противник відкривав вогонь по позиціям українських захисників неподалік населеного пункту Невельське. Без втрат.