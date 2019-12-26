Бойовики за добу 12 разів порушили режим тиші на Донбасі
Окупанти стріляли із із заборонених Мінськими домовленостями мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї
У середу, 25 грудня, бойовики на Донбасі 12 разів порушили режим припинення вогню.
Противник обстріляв позиції українських підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.
Шість обстрілів наших позицій зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», а саме:
- двічі поблизу Красногорівки – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
- поряд з Невельським – з міномету калібру 120 мм – сім мін;
- два рази неподалік Старогнатівки – зі стрілецької зброї;
- біля населеного пункту Василівка – з ручних протитанкових гранатометів та іншої стрілецької зброї.
Шість обстрілів позицій українських захисників противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», а саме:
- поруч з Кримським – зі стрілецької зброї;
- чотири рази поблизу населеного пункту Луганське – з мінометів калібру 120 мм – 17 мін, 82-мм мінометів – 17 мін, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
- неподалік Новолуганська – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Вчора, 25 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.
З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. Зі стрілецької зброї противник відкривав вогонь по позиціям українських захисників неподалік населеного пункту Невельське. Без втрат.