Погода на неділю: у більшості областей пройдуть дощі зі снігом

Найтепліше буде у Криму: 13-18°

В Україні в неділю, 3 грудня, пройдуть невеликі дощі і мокрий сніг. Відповідний прогноз оприлюднив Український гідрометцентр. За його даними, у західних, північних та більшості центральних областей невеликий дощ та мокрий сніг, вдень на Закарпатті та Прикарпатті мокрий сніг, місцями сильний мокрий сніг та налипання мокрого снігу, на дорогах



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Мокрий сніг

Найтепліше буде у Криму: 13-18°

В Україні в неділю, 3 грудня, пройдуть невеликі дощі і мокрий сніг. Відповідний прогноз оприлюднив Український гідрометцентр.

За його даними, у західних, північних та більшості центральних областей невеликий дощ та мокрий сніг, вдень на Закарпатті та Прикарпатті мокрий сніг, місцями сильний мокрий сніг та налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, на Одещині та Миколаївщині дощі, на решті території без опадів.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла, у південній частині та східних областях вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°, в Криму 13-18°.

У неділю в Києві падатиме невеликий мокрий сніг. На дорогах буде слизько. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 1-3° тепла.