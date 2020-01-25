Погода в Україні на суботу: місцями мокрий сніг і дощ, температура до +9



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Сьогодні у східних областях та на півночі Лівобережжя місцями невеликий мокрий сніг та дощ

У Києві сьогодні буде хмарно, але без опадів

В Україні у суботу, 25 січня, температура вдень очікується від -12° до +9°, місцями невеликий мокрий сніг та дощ.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«25 січня в Україні хмарно з проясненнями. У східних областях та на півночі Лівобережжя місцями невеликий мокрий сніг та дощ, на дорогах подекуди ожеледиця; на решті території без опадів. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла, у південній частині 4-9° тепла; на Закарпатті та Прикарпатті вночі 4-9°, у гірських районах до 12° морозу, вдень 3-8° тепла», - зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні буде хмарно, але без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.