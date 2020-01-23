Ситуація на дорогах: водіїв попередили про засніжені перевали в Карпатах



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В Івано-Франківській області дороги вкрило снігом

На сьогоднішній ранок автодороги державного значення на більшості території України мокрі, місцями ожеледиця, на деяких перевалах - сніг. Про це повідомляє пресслужба Укравтодору.

«Станом на 6:00 23 січня невеликий сніг у більшості західних, північних, Вінницькій, Харківській та Луганській областях; сніг з дощем у Донецькій та Запорізькій; дощ на Дніпропетровщині. Покриття на дорогах державного значення у більшості областей мокре, місцями засніжене в Івано-Франківській області, місцями ожеледиця на Рівненщині», - повідомили дорожники.

На перевальних ділянках доріг, як вказано, - невеликий сніг, випало від 1 до 5 см. Стан покриття в основному мокрий, на Вишківському і Торунському перевалах місцями засніжене.

На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалами, додали дорожники.

Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 993 одиниці техніки та 1 339 робітників.

«За добу на «гарячу лінію» Укравтодору надійшло 2 звернення від водіїв щодо зимового утримання доріг, по яких було вжито заходи оперативного реагування», - повідомили у відомстві.