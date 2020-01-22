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    Кліматологи: метеорологічна зима до Києва досі не прийшла

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    День Соборності, Київ, 22 січня 2020 р. - Кліматологи: метеорологічна зима до Києва досі не прийшла
    День Соборності, Київ, 22 січня 2020 р.
    Фото: Большой Киев

    У день проголошення злуки УНР і ЗУНР у Києві була зимова погода

    22 січня 1919 року, у день проголошення злуки Української Народної Республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР), у Києві була типово зимова погода.

    Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, опираючись на дані, які зберігаються в галузевому державному архіві гідрометеорологічної інформації.

    «Згідно зі спостереженнями метеорологічної обсерваторії університету святого Володимира, була типово зимова погода. Зокрема, середньодобова температура повітря у цей день склала -5,4°С. Мінімальна температура під ранок опустилась до -6,4°С, дещо тепліше було в полудень, коли максимальна температура підвищилась до -4,2°С. Було тихо, адже максимальна швидкість вітру в цей день не перевищила 2 м/с ( 7 км/год), випадав невеликий сніг», - йдеться в огляді погоди у Києві за 22 січня 1919 р.

    За даними спостережень гідрологічної станції на Дніпрі був суцільний льодостав.

    Кліматологи зазначили, що цьогорічний День Соборності, зважаючи на глобальне потепління, є значно теплішим, бо метеорологічна зима до Києва ще не завітала.

    Нагадаємо, в Україні 22 січня відзначається День Соборності.

    Сьогодні до Дня Соборності України у Києві відбудеться низка урочистостей.

    Синоптики прогнозують сьогодні, 22 січня, пообіді у Києві дощ із мокрим снігом. Надвечір – мокрий сніг. Опади супроводжуватимуть пориви вітру 15-20 м/с. Температура вдень до +3°C.

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