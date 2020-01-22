Кліматологи: метеорологічна зима до Києва досі не прийшла



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День Соборності, Київ, 22 січня 2020 р. Фото: Большой Киев

У день проголошення злуки УНР і ЗУНР у Києві була зимова погода

22 січня 1919 року, у день проголошення злуки Української Народної Республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР), у Києві була типово зимова погода.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, опираючись на дані, які зберігаються в галузевому державному архіві гідрометеорологічної інформації.

«Згідно зі спостереженнями метеорологічної обсерваторії університету святого Володимира, була типово зимова погода. Зокрема, середньодобова температура повітря у цей день склала -5,4°С. Мінімальна температура під ранок опустилась до -6,4°С, дещо тепліше було в полудень, коли максимальна температура підвищилась до -4,2°С. Було тихо, адже максимальна швидкість вітру в цей день не перевищила 2 м/с ( 7 км/год), випадав невеликий сніг», - йдеться в огляді погоди у Києві за 22 січня 1919 р.

За даними спостережень гідрологічної станції на Дніпрі був суцільний льодостав.

Кліматологи зазначили, що цьогорічний День Соборності, зважаючи на глобальне потепління, є значно теплішим, бо метеорологічна зима до Києва ще не завітала.