ВООЗ: Світ знаходиться у розпалі пандемії коронавірусу

ВООЗ прогнозує важку зиму через пандемію коронавірусу

Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ доктор Ханс Клюге вважає, що світ все ще знаходиться в розпалі пандемії. Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Клюге відзначив, що країни повинні поліпшити дані звітності щодо коронавірусу.

«Я думаю, що зараз ми все ще в розпалі пандемії. Ми повинні зосередитися на порятунку життів, запобіганні захворювань і поліпшенні даних», – вважає він.

За його словами, у ВООЗ не знають причин високого рівня смертності в Бельгії (18 278 смертельних випадків при 615 тисячах заражень, - Ред.), але припускають, що причина може бути в методі звітності.

«Деякі країни повідомляють про випадки смерті в будинках для літніх людей, де літні люди можуть бути більш вразливими. Деякі країни - ні. Деякі країни повідомляють тільки про людей з симптомами, інші - про безсимптомні випадки», – пояснив він.

Нагадаємо, Європейське регіональне бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я попереджало про потенційний спалах коронавірусу на початку 2021 року. Також в ВООЗ закликали людей носити маски і після вакцинації від коронавірусу.

Спалах коронавірусної інфекції був зафіксований в кінці грудня 2019 року китайському місті Ухань. Вважається, що захворювання було пов'язано з місцевим ринком тварин і морепродуктів. 31 грудня 2019 року влада Китаю повідомила ВООЗ про спалах невідомої пневмонії. 30 січня ВООЗ визнала спалах нового коронавірусу надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я, а у березні 2020 року через швидке розповсюдження інфекції була оголошена пандемія. У світі зафіксовано вже понад 70 млн заражень коронавірусом, від ускладнень померли понад 1,6 пацієнтів.

8 грудня Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer. Також вакцинацію розпочали США та Канада.

Україна може почати вакцинацію від коронавірусу вже у лютому 2021 року.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року. Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.