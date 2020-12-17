  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    ВООЗ: Світ знаходиться у розпалі пандемії коронавірусу

    • Розсилка
    Ханс Клюге: Країни повинні поліпшити дані звітності щодо коронавірусу - ВООЗ: Світ знаходиться у розпалі пандемії коронавірусу
    Ханс Клюге: Країни повинні поліпшити дані звітності щодо коронавірусу
    Скріншот відео: euro.who.int

    ВООЗ прогнозує важку зиму через пандемію коронавірусу

    Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ доктор Ханс Клюге вважає, що світ все ще знаходиться в розпалі пандемії. Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.  

    Клюге відзначив, що країни повинні поліпшити дані звітності щодо коронавірусу.

    «Я думаю, що зараз ми все ще в розпалі пандемії. Ми повинні зосередитися на порятунку життів, запобіганні захворювань і поліпшенні даних», – вважає він.

    За його словами, у ВООЗ не знають причин високого рівня смертності в Бельгії (18 278 смертельних випадків при 615 тисячах заражень, - Ред.), але припускають, що причина може бути в методі звітності.

    «Деякі країни повідомляють про випадки смерті в будинках для літніх людей, де літні люди можуть бути більш вразливими. Деякі країни - ні. Деякі країни повідомляють тільки про людей з симптомами, інші - про безсимптомні випадки», – пояснив він.

    Нагадаємо, Європейське регіональне бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я попереджало про потенційний спалах коронавірусу на початку 2021 року. Також в ВООЗ закликали людей носити маски і після вакцинації від коронавірусу.

    Спалах коронавірусної інфекції був зафіксований в кінці грудня 2019 року китайському місті Ухань. Вважається, що захворювання було пов'язано з місцевим ринком тварин і морепродуктів. 31 грудня 2019 року влада Китаю повідомила ВООЗ про спалах невідомої пневмонії. 30 січня ВООЗ визнала спалах нового коронавірусу надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я, а у березні 2020 року через швидке розповсюдження інфекції була оголошена пандемія. У світі зафіксовано вже понад 70 млн заражень коронавірусом, від ускладнень померли понад 1,6 пацієнтів.

    8 грудня Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer. Також вакцинацію розпочали США та Канада.

    Україна може почати вакцинацію від коронавірусу вже у лютому 2021 року.

    У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.  

    Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.  Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

    Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%. 

    Теги: ВООЗ коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies