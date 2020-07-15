Американська вакцина проти Covid-19 успішно пройшла тестування на людях



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Наступний етап випробувань, у якому візьмуть участь 30 тисяч людей, Moderna планує розпочати 27 липня

Рівень нейтралізуючих антитіл у пацієнтів групи, яка отримала 250 мкг дози, був у чотири рази вищим, аніж у пацієнтів, які вже вилікувалися від Covid-19

Американська біотехнологічна компанія Moderna заявила, що на ранній стадії випробувань на людях її потенційна вакцина mRNA-1273 від Covid-19 викликала сильну імунну реакцію в усіх 45 пацієнтів.

Про це повідомляє CNBC.

Так, пацієнти виробили нейтралізуючі антитіла, які, вважають вчені, є важливими для формування імунітету від нової коронавірусної інфекції. Зазначається, що учасників випробувань розділили на три групи, кожна з яких отримувала відповідно по дві дози 25, 100 або 250 мкг потенційної вакцини.

«Після двох щеплень вакцина викликала сильну імунну відповідь в усіх учасників усіх груп», - заявили у Moderna.

У компанії додали, що рівень нейтралізуючих антитіл у пацієнтів групи, яка отримала 250 мкг дози, був у чотири рази вищим, аніж у пацієнтів, які вже вилікувалися від Covid-19.

Водночас повідомляється, що, хоча загалом mRNA-1273 переноситься добре, понад половина учасників повідомила про легкі або помірні симптоми, зокрема втому, біль у м’язах чи біль у місці ін'єкції.

Зазначається, що оцінка термінів збереження імунних реакцій ще триває, а після другої вакцинації за учасниками випробувань спостерігатимуть впродовж року.

Наступний етап випробувань, у якому візьмуть участь 30 тисяч людей, Moderna планує розпочати 27 липня. Пацієнти з експериментальної групи двічі отримають по 100 мкг потенційної вакцини: у перший день випробувань та ще через 29 днів. Водночас декому з пацієнтів даватимуть плацебо.

Після оприлюднення компанією нових даних щодо розробки вакцини, її акції підскочили на понад 16 відсотків.

За даними ВООЗ, у світі нині триває розробка понад сотні потенційних вакцин проти коронавірусу. США ж планують створити до 300 мільйонів доз вакцини від Covid-19 вже до початку 2021 року. Водночас головний експерт уряду країни з інфекційних захворювань Ентоні Фочі у вівторок, 14 липня, заявив про «обережний оптимізм« щодо ймовірності розробки вченими принаймні однієї безпечної та ефективної вакцини до кінця цього чи до початку наступного року.

Нагадаємо, в Японії почали тестувати на людях вакцину проти Covid-19.

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