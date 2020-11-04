Експерти визначили фактор, який вдвічі збільшує ризик смерті від коронавірусу

Дослідження CDC виявило, що вагітні жінки частіше потрапляють у відділення інтенсивної терапії після діагнозу Сovid-19

Вагітність у жінок удвічі збільшує ризик смерті від Covid-19

Експерти Центру щодо контролю і профілактиці захворювань (CDC) США визначили, що вагітність у жінок удвічі збільшує ризик смерті від коронавірусу.

Про це пише The Washington Post з посиланням на дослідження.

Виявилося, що з більш ніж 19 тисяч обстежених вагітних жінок, хворих на Covid-19, померли 33 пацієнтки, смертність в цій категорії склала 0,2 відсотка.

При цьому серед невагітних жінок цей фактор виявився вдвічі менше.

Висновки були засновані на статистиці, зібраній з 22 січня по 3 жовтня.

Як вважають в CDC, це може бути пов'язано з фізіологічними змінами, що відбуваються під час вагітності. Наприклад, почастішання пульсу і споживання кисню, зниження ємності легень і зрушення в імунній системі організму.

Зазначимо, ВООЗ назвала «дуже тяжкою» ситуацію з подоланням Covid-19 у Європі.

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