Похолодання та нічні морози: якою буде погода 27 жовтня

Погода в Україні у середу, 27 жовтня, буде по-осінньому прохолодною

Стовпчики термометрів вночі опустяться до -3 градусів

У середу, 27 жовтня, очікується сонячна погода в Україні. За даними Укргідрометцентру, швидкість вітру в усіх областях України сягатиме 5-10 м/с.

Після теплих днів прогнозується значне похолодання. Стовпчики термометра можуть показувати подекуди щонайбільше до +10 градусів за Цельсієм.

Дощів чи інших опадів не слід очікувати, подекуди буде хмарно.

Денна температура на півдні – від +11 до +13, на сході – від +9 до +11, у центрі – від +11 до +13, на півночі – від +10 до +12, на заході – від +11 до +13.

У середу, 27 жовтня, у Києві буде вітряна погода, однак обійдеться без опадів. Температура вдень від +11 до +13 градусів.

Стовпчики термометра вночі значно опустяться. Подекуди температура повітря може сягати -1…-3 градусів за Цельсієм.

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