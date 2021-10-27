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    Похолодання та нічні морози: якою буде погода 27 жовтня

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    Погода в Україні у середу, 27 жовтня, буде по-осінньому прохолодною - Похолодання та нічні морози: якою буде погода 27 жовтня
    Погода в Україні у середу, 27 жовтня, буде по-осінньому прохолодною
    Фото: glavcom.ua

    Стовпчики термометрів вночі опустяться до -3 градусів

    У середу, 27 жовтня, очікується сонячна погода в Україні. За даними Укргідрометцентру, швидкість вітру в усіх областях України сягатиме 5-10 м/с.

    Після теплих днів прогнозується значне похолодання. Стовпчики термометра можуть показувати подекуди щонайбільше до +10 градусів за Цельсієм.

    Дощів чи інших опадів не слід очікувати, подекуди буде хмарно.

    Денна температура на півдні – від +11 до +13, на сході – від +9 до +11, у центрі – від +11 до +13, на півночі – від +10 до +12, на заході – від +11 до +13.

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    У середу, 27 жовтня, у Києві буде вітряна погода, однак обійдеться без опадів. Температура вдень від +11 до +13 градусів.

    Стовпчики термометра вночі значно опустяться. Подекуди температура повітря може сягати -1…-3 градусів за Цельсієм.

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    Теги: прогноз погоди
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    Похолодання та нічні морози: якою буде погода 27 жовтня