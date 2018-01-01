Полиці магазинів у Мінську заставлені книгами про Сталіна і Берію

Більшість книг на полицях мінських книжкових магазинів - російського видавництва

У книжкових магазинах у Мінську більшість книг російського видавництва. Серед них велика кількість книг про кривавого диктатора Йосипа Сталіна. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, яка прибула до Мінська на чергове засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання



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Фото: Ірина Геращенко, Facebook Полиця мінського книжкового магазину

Більшість книг на полицях мінських книжкових магазинів - російського видавництва

У книжкових магазинах у Мінську більшість книг російського видавництва. Серед них велика кількість книг про кривавого диктатора Йосипа Сталіна. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, яка прибула до Мінська на чергове засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

«В Мінську з цікавості забігла в книжковий. Є, звичайно, полиці з білоруськими книжками, але більшість - російського видавництва. Й ціла полиця - Сталін, різноманітних російських видань», - написала вона.

Крім того, за її словами, також на полицях книжкового магазину є книги і про Лаврентія Берію, «найвидатнішого менеджера 20 сторіччя» - як написано в анотації».

Нагадаємо, міністерство культури Росії вирішило відкликати прокатне посвідчення у британського фільму «Смерть Сталіна».

«Смерть Сталіна» - британсько-французька сатирична комедія шотландського режисера італійського походження Армандо Януччі. В основу сюжету ліг однойменний французький графічний роман Фаб'єна Нурі та Тьєрі Робіна «La mort de Staline». Події фільму розгортаються в березні 1953 року після смерті багаторічного диктатора СРСР Йосипа Сталіна. Поки прості громадяни сумують за радянським вождем, між найближчими соратниками розгортається боротьба за місце наступного генсека.

Голова ЦК КПРФ Геннадій Зюганов назвав фільм «Смерть Сталіна» «провокаційним» і «огидним». Ця кінострічка не варта називатися художнім фільмом, заявив політик.