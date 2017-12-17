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    Проти Росії піднялася «вся західна бендерівщина» – Зюганов про фільм «Смерть Сталіна»

    Російський політик істерично відреагував на комедію про Радянський Союз
    Голова ЦК КПРФ Геннадій Зюганов назвав фільм «Смерть Сталіна» «провокаційним» і «огидним». Ця кінострічка не варта називатися художнім фільмом, заявив політик. «Я дивився фрагмент з цього фільму ... 100% провокація, спрямована проти нашого народу і нашої країни», - сказав Зюганов. «Я вважаю,
    • Сьогодні, 21:23
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    Російський політик істерично відреагував на комедію про Радянський Союз

    Голова ЦК КПРФ Геннадій Зюганов назвав фільм «Смерть Сталіна» «провокаційним» і «огидним». Ця кінострічка не варта називатися художнім фільмом, заявив політик.

    «Я дивився фрагмент з цього фільму ... 100% провокація, спрямована проти нашого народу і нашої країни», - сказав Зюганов.

    «Я вважаю, що взагалі тягти такі фільми на наш екран, коли проти нас піднялася вся західна нацистська бендерівщина... не тільки не гідно, але і злочинно», - заявив він.

    Нагадаємо, міністерство культури Росії вирішило відкликати прокатне посвідчення у британського фільму «Смерть Сталіна».

    «Смерть Сталіна» - британсько-французька сатирична комедія шотландського режисера італійського походження Армандо Януччі. В основу сюжету ліг однойменний французький графічний роман Фаб'єна Нурі та Тьєрі Робіна «La mort de Staline». Події фільму розгортаються в березні 1953 року після смерті багаторічного диктатора СРСР Йосипа Сталіна. Поки прості громадяни сумують за радянським вождем, між найближчими соратниками розгортається боротьба за місце наступного генсека.

    Джерело: РБК

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