Проти Росії піднялася «вся західна бендерівщина» – Зюганов про фільм «Смерть Сталіна»

Російський політик істерично відреагував на комедію про Радянський Союз

Голова ЦК КПРФ Геннадій Зюганов назвав фільм «Смерть Сталіна» «провокаційним» і «огидним». Ця кінострічка не варта називатися художнім фільмом, заявив політик. «Я дивився фрагмент з цього фільму ... 100% провокація, спрямована проти нашого народу і нашої країни», - сказав Зюганов. «Я вважаю,



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Російський політик істерично відреагував на комедію про Радянський Союз

Голова ЦК КПРФ Геннадій Зюганов назвав фільм «Смерть Сталіна» «провокаційним» і «огидним». Ця кінострічка не варта називатися художнім фільмом, заявив політик.

«Я дивився фрагмент з цього фільму ... 100% провокація, спрямована проти нашого народу і нашої країни», - сказав Зюганов.

«Я вважаю, що взагалі тягти такі фільми на наш екран, коли проти нас піднялася вся західна нацистська бендерівщина... не тільки не гідно, але і злочинно», - заявив він.

Нагадаємо, міністерство культури Росії вирішило відкликати прокатне посвідчення у британського фільму «Смерть Сталіна».

«Смерть Сталіна» - британсько-французька сатирична комедія шотландського режисера італійського походження Армандо Януччі. В основу сюжету ліг однойменний французький графічний роман Фаб'єна Нурі та Тьєрі Робіна «La mort de Staline». Події фільму розгортаються в березні 1953 року після смерті багаторічного диктатора СРСР Йосипа Сталіна. Поки прості громадяни сумують за радянським вождем, між найближчими соратниками розгортається боротьба за місце наступного генсека.

Джерело: РБК