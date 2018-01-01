У Росії заборонили показувати фільм «Смерть Сталіна»

Сатиричний фільм про смерть кривавого диктатора не покажуть росіянам

Міністерство культури Росії вирішило відкликати прокатне посвідчення у британського фільму «Смерть Сталіна». Про це повідомила в. о. директора Департаменту кінематографії РФ Ольга Любимова, передає ТАСС. За день до того провели громадський перегляд стрічки, на якому були присутні діячі кіно, депутати Держдуми, представники Російського



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Кадр з фільму «Смерть Сталіна»

Сатиричний фільм про смерть кривавого диктатора не покажуть росіянам

Міністерство культури Росії вирішило відкликати прокатне посвідчення у британського фільму «Смерть Сталіна». Про це повідомила в. о. директора Департаменту кінематографії РФ Ольга Любимова, передає ТАСС.

За день до того провели громадський перегляд стрічки, на якому були присутні діячі кіно, депутати Держдуми, представники Російського історичного товариства, а також члени Громадської ради при Мінкультури. За словами голови Громадської ради Юрія Полякова, «Смерть Сталіна» не повинна демонструватися в Росії через ознаки «ідеологічної боротьби».

Діячі культури, що подивилися картину, попросили Мінкультури тимчасово відкликати прокатне посвідчення.

«Прокатне посвідчення у фільму «Смерть Сталіна» відкликано», - повідомила представник Мінкультури.

Довідка:

«Смерть Сталіна» - британсько-французька сатирична комедія шотландського режисера італійського походження Армандо Януччі. В основу сюжету ліг однойменний французький графічний роман Фаб'єна Нурі та Тьєрі Робіна «La mort de Staline». Події фільму розгортаються в березні 1953 року після смерті багаторічного диктатора СРСР Йосипа Сталіна. Поки прості громадяни сумують за радянським вождем, між найближчими соратниками розгортається боротьба за місце наступного генсека.