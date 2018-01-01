У Росії заборонили показувати фільм «Смерть Сталіна»
- Сьогодні, 16:14
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Сатиричний фільм про смерть кривавого диктатора не покажуть росіянам
Міністерство культури Росії вирішило відкликати прокатне посвідчення у британського фільму «Смерть Сталіна». Про це повідомила в. о. директора Департаменту кінематографії РФ Ольга Любимова, передає ТАСС.
За день до того провели громадський перегляд стрічки, на якому були присутні діячі кіно, депутати Держдуми, представники Російського історичного товариства, а також члени Громадської ради при Мінкультури. За словами голови Громадської ради Юрія Полякова, «Смерть Сталіна» не повинна демонструватися в Росії через ознаки «ідеологічної боротьби».
Діячі культури, що подивилися картину, попросили Мінкультури тимчасово відкликати прокатне посвідчення.
«Прокатне посвідчення у фільму «Смерть Сталіна» відкликано», - повідомила представник Мінкультури.
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