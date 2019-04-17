10 бойовиків «Д/ЛНР» були поранені у результаті бійки між представниками «МДБ» та «МВС»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За даними розвідки Міноборони, збір різних підрозділів т. зв. «республіканських силових структур» для спільних тренувань і їх розташування для проживання на спеціально обладнаних базах, призводить до чисельних конфліктів

Російське окупаційне командування посилює адміністративно-поліцейський режим на тимчасово окупованій території у Донецькій і Луганській областях. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

«При цьому, під керівництвом російських інструкторів активізовано проведення тренувань підрозділів «МДБ і МВС» щодо виконання завдань у разі введення т.зв. «правового режиму». Разом з цим, збір різних підрозділів т.зв. «республіканських силових структур» для спільних тренувань і їх розташування для проживання на території спеціально обладнаних баз, призводить до чисельних конфліктів серед особового складу», - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки Міноборони, 15 квітня ц.р. у результаті бійки між представниками різних підрозділів спеціального призначення «МДБ і МВС» більше десяти осіб отримали поранення, трьох госпіталізовано.

«Однією з причин конфліктів стало залучення до спільних тренувань особового складу т.зв. «правоохоронних органів» та осіб, призваних на військову службу, які звільнились у ц.р. після відбування покарання за скоєння злочинів, у т.ч. за дезертирство», - пояснили у військовій розвідці.

Напередодні розвідка Міноборони повідомляла, що росіяни навчають бойовиків швидкого розгортання артилерійських систем.

Нагадаємо, що бойовики на Донбасі псують російську зброю: розгорнуті окупантами станції радіоелектронної боротьби створили перешкоди застосуванню дронів гібридної армії, три з яких розбилися через втрату контролю управління.

Як повідомляла військова розвідка 3 квітня, бойовики на Донбасі під час тренувань випадково спалили п'ять бойових машин.

ГУР також повідомляло, що у райони передових позицій противник вивів спеціально підготовлені підрозділи, які перебувають у готовності одночасно на декількох напрямках, обстріляти власні позиції та цивільні об’єкти для провокування активізації бойових дій.