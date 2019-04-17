  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    10 бойовиків «Д/ЛНР» були поранені у результаті бійки між представниками «МДБ» та «МВС»

    • Розсилка
    10 бойовиків «Д/ЛНР» були поранені у результаті бійки між представниками «МДБ» та «МВС»

    За даними розвідки Міноборони, збір різних підрозділів т. зв. «республіканських силових структур» для спільних тренувань і їх розташування для проживання на спеціально обладнаних базах, призводить до чисельних конфліктів

    Російське окупаційне командування посилює адміністративно-поліцейський режим на тимчасово окупованій території у Донецькій і Луганській областях. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

    Читайте також

    «При цьому, під керівництвом російських інструкторів активізовано проведення тренувань підрозділів «МДБ і МВС» щодо виконання завдань у разі введення т.зв. «правового режиму». Разом з цим, збір різних підрозділів т.зв. «республіканських силових структур» для спільних тренувань і їх розташування для проживання на території спеціально обладнаних баз, призводить до чисельних конфліктів серед особового складу», - йдеться у повідомленні.

    За даними розвідки Міноборони, 15 квітня ц.р. у результаті бійки між представниками різних підрозділів спеціального призначення «МДБ і МВС» більше десяти осіб отримали поранення, трьох госпіталізовано.

    «Однією з причин конфліктів стало залучення до спільних тренувань особового складу т.зв. «правоохоронних органів» та осіб, призваних на військову службу, які звільнились у ц.р. після відбування покарання за скоєння злочинів, у т.ч. за дезертирство», - пояснили у військовій розвідці.

    Напередодні розвідка Міноборони повідомляла, що росіяни навчають бойовиків швидкого розгортання артилерійських систем.

    Нагадаємо, що бойовики на Донбасі псують російську зброюрозгорнуті окупантами станції радіоелектронної боротьби створили перешкоди застосуванню дронів гібридної армії, три з яких розбилися через втрату контролю управління.

    Як повідомляла військова розвідка 3 квітня, бойовики на Донбасі під час тренувань випадково спалили п'ять бойових машин.

    ГУР також повідомляло, що у райони передових позицій противник вивів спеціально підготовлені підрозділи, які перебувають у готовності одночасно на декількох напрямках, обстріляти власні позиції та цивільні об’єкти для провокування активізації бойових дій.

     Читайте також:
    Читайте також
    розвідка бойовики на Донбасі Донбас Міноборони війна ОРДЛО військові МДБ навчання Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ