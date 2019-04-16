На Донбасі день минув без втрат серед українських бійців
-
Розсилка
Бойовики за день п'ять разів обстріляли українських військових
У вівторок, 16 квітня, в зоні проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі день минув без втрат серед українських військовослужбовців. Про це повідомляє прес-центр Операції Об'єднаних сил у своєму Facebook.
Вказано, що з початку поточної доби бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню, із них чотири рази - із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів мінометів калібрів 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Зокрема, в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог чотири рази відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил:
- з мінометів калібрів 120 та 82 мм та станкових протитанкових гранатометів - двічі в районі населеного пункту Гнутове;
- з мінометів калібру 120 мм - у районі населеного пункту Талаківка;
- з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - у районі населеного пункту Мар'їнка.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» бойовики зі стрілецької обстріляли позиції українських військ у районі населеного пункту Зайцеве.
«Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються», - поінформували у прес-центрі.
Нагадаємо, на Донбасі за минулу добу, 15 квітня, бойовики провели 12 обстрілів українських позицій. Підрозділи ООС дали потужну відповідь супротивнику.