Поліція Еміратів відпустила Рудьковського - ЗМІ

Після звільнення екс-міністр залишив ОАЕ

В Об'єднаних Арабських Еміратах правоохоронці відпустили екс-міністра транспорту України Миколу Рудьковського, і він залишив країну. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на джерело в Генпрокуратурі у вівторок, 8 травня. «Його затримала місцева поліція через підозри в підробці документів. Надалі він був звільнений і згодом



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Микола Рудьковський

Після звільнення екс-міністр залишив ОАЕ

В Об'єднаних Арабських Еміратах правоохоронці відпустили екс-міністра транспорту України Миколу Рудьковського, і він залишив країну. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на джерело в Генпрокуратурі у вівторок, 8 травня.



«Його затримала місцева поліція через підозри в підробці документів. Надалі він був звільнений і згодом залишив територію ОАЕ», - зазначив співрозмовник агентства.



При цьому він спростував поширену в ЗМІ інформацію, що правоохоронці ОАЕ затримали Рудьковського з іракським паспортом. «Жодних підроблених іракських паспортів не було», - стверджує джерело.



За його словами, колишній депутат в розшуку в Україні не перебуває.

Додамо, що напередодні з’явилась інформація про те, що у Дубаї затрималиекс-міністра транспорту і зв’язку України Рудьковського.

Екс-нардеп за допомогою в українську консульську службу не звертався, оскільки, за даними близьких до нього осіб, не планує повертатися в Україну, де не з'являвся з 2014 року.

Напередодні повідомлялося, що у процесі затримання в Рудьковського були виявлені паспорти ще декількох країн.

Український закордонний паспорт Рудьковський отримав у посольстві України в одній з країн Європи у 2017 році. У нього було два вітчизняних закордонних паспорти, виданих у 2012 році, один - із шенгенською візою, а інший - з американською туристичною візою. У момент отримання біометричного паспорта той, що із шенгенською візою, був вилучений. В іншому ж була діюча іракська віза, яка декілька разів використовувалася.

У 2008 році Рудьковського звинуватили у використанні держкоштів в особистих цілях. За даними слідства, він витратив 390 тисяч гривень на поїздку в Париж нібито з моделлю Олександрою Ніколаєнко. Його затримали на початку лютого 2008 року, справа була закрита у 2010 році.