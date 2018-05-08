Україна не оголошувала Рудьковського у розшук

Український закордонний паспорт Рудьковський отримав у посольстві України в одній з країн Європи у 2017 році

Українські правоохоронні органи не розшукують екс-міністра транспорту і зв'язку України Миколу Рудьковського, повідомив заступник Генерального прокурора Євген Єнін, відповідаючи на питання щодо інформації про те, що екс-чиновника затримали у Дубаї. [READ_MORE] «Українські правоохоронні органи не розшукують



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Екс-міністр транспорту Микола Рудьковський

Український закордонний паспорт Рудьковський отримав у посольстві України в одній з країн Європи у 2017 році

Українські правоохоронні органи не розшукують екс-міністра транспорту і зв'язку України Миколу Рудьковського, повідомив заступник Генерального прокурора Євген Єнін, відповідаючи на питання щодо інформації про те, що екс-чиновника затримали у Дубаї.

«Українські правоохоронні органи не розшукують Рудьковського», — повідомив він.

Додамо, що напередодні з’явилась інформація про те, що у Дубаї затримали екс-міністра транспорту і зв’язку України Рудьковського.

Екс-нардеп за допомогою в українську консульську службу не звертався, оскільки, за даними близьких до нього осіб, не планує повертатися в Україну, де не з'являвся з 2014 року.

У процесі затримання в Рудьковського були виявлені паспорти ще декількох країн.

Український закордонний паспорт Рудьковський отримав у посольстві України в одній з країн Європи у 2017 році. У нього було два вітчизняних закордонних паспорти, виданих у 2012 році, один - із шенгенською візою, а інший - з американською туристичною візою. У момент отримання біометричного паспорта той, що із шенгенською візою, був вилучений. В іншому ж була діюча іракська віза, яка декілька разів використовувалася.

У 2008 році Рудьковського звинуватили у використанні держкоштів в особистих цілях. За даними слідства, він витратив 390 тисяч гривень на поїздку в Париж нібито з моделлю Олександрою Ніколаєнко. Його затримали на початку лютого 2008 року, справа була закрита у 2010 році.

Джерело: УНН