ЗМІ: У Дубаї затримали екс-міністра транспорту Рудьковського

Затримання відбулося на початку квітня, і аж до 20-х чисел він був у місцевій в'язниці

Міграційна служба Об'єднаних Арабських Еміратів затримала за підроблений іракський паспорт екс-міністра транспорту і зв'язку України Миколи Рудьковського. Про це повідомляє видання Лівий берегз посиланням на власні джерела. За їхніми словами, затримання відбулося на початку квітня, і аж до 20-х чисел він був у місцевій в'язниці. Нинішній



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Микола Рудьковський за допомогою в українську консульську службу не звертався і не планує повертатися в Україну

Затримання відбулося на початку квітня, і аж до 20-х чисел він був у місцевій в'язниці

Міграційна служба Об'єднаних Арабських Еміратів затримала за підроблений іракський паспорт екс-міністра транспорту і зв'язку України Миколи Рудьковського. Про це повідомляє видання Лівий берегз посиланням на власні джерела.

За їхніми словами, затримання відбулося на початку квітня, і аж до 20-х чисел він був у місцевій в'язниці. Нинішній статус Рудьковського в справі приховується.

Екс-нардеп за допомогою в українську консульську службу не звертався, оскільки, за даними близьких до нього осіб, не планує повертатися в Україну, де не з'являвся з 2014 року.

У процесі затримання в Рудьковського були виявлені паспорти ще декількох країн.

Український закордонний паспорт Рудьковський отримав у посольстві України в одній з країн Європи у 2017 році. У нього було два вітчизняних закордонних паспорти, виданих у 2012 році, один - із шенгенською візою, а інший - з американською туристичною візою. У момент отримання біометричного паспорта той, що із шенгенською візою, був вилучений. В іншому ж була діюча іракська віза, яка декілька разів використовувалася.

У 2008 році Рудьковського звинуватили у використанні держкоштів в особистих цілях. За даними слідства, він витратив 390 тисяч гривень на поїздку в Париж нібито з моделлю Олександрою Ніколаєнко. Його затримали на початку лютого 2008 року, справа була закрита у 2010 році.