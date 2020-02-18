Поліція евакуювала 200 людей через повідомлення про мінування суду в Рівному (фото)



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Фото: charivne.info

До поліції надійшло анонімне повідомлення про занесення вибухівки в приміщення суду

Поліція евакуювала 18 лютого близько 200 людей через повідомлення про мінування Рівненського міського суду. Про це повідомив представник Головного управління Національної поліції в Рівненській області.

Повідомлення про мінування надійшло в поліцію.





На місце події прибули вибухотехніки, проводилася евакуація.

Вибухівки не виявлено.

Інформацію внесено до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень територіальних відділів поліції.

Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом.