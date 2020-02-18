Поліція евакуювала 200 людей через повідомлення про мінування суду в Рівному (фото)
Фото: charivne.info
До поліції надійшло анонімне повідомлення про занесення вибухівки в приміщення суду
Поліція евакуювала 18 лютого близько 200 людей через повідомлення про мінування Рівненського міського суду. Про це повідомив представник Головного управління Національної поліції в Рівненській області.
Повідомлення про мінування надійшло в поліцію.
Фото: charivne.info
На місце події прибули вибухотехніки, проводилася евакуація.
Вибухівки не виявлено.
Інформацію внесено до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень територіальних відділів поліції.
Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом.