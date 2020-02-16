У Києві чоловік відкрив стрілянину по перехожих



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Стрілянина сталася біля готелю «Мир»

Сьогодні ввечері у Києві, 16 лютого, чоловік з пневматичної зброї влаштував стрілянину по перехожим.

Про це пише «УНН» з посиланням на очевидців події.

Інцидент стався на перетині вулиць Васильківської та Голосіївського проспекту, біля готелю «Мир».

Також відомо, що стрілець був затриманий активістами на місці події, куди незабаром прибули патрульні екіпажі поліції.

Як повідомлялося, 13 лютого ввечері біля одного зі спортзалів у Києві із травматичного пістолета був поранений колишній «свободівець» Олександр Чорнопищук, який був помічником депутата Київради Святослава Кутняка.

За даними товариша потерпілого, в нього стріляв Георгій Баріленко - керівник київського осередку припартійної до «Свободи» організації «Сокіл», офіційний помічник депутата Київради фракції «Свобода» Володимира Назаренка.