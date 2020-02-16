У Миколаєві підірвали банкомат і пограбували банк



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Фото Нацполіції

Правоохоронці розшукують причетних до злочину

У неділю вночі, 16 лютого, в Інгульському районі Миколаєва грабіжники підірвали банкомат і викрали грошові кошти. Про це повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області.

Як зазначається, приблизно о 2:40 зловмисники віджали вікно та проникнули у приміщення банку, що на вулиці Космонавтів. Після чого грабіжники підірвали банкомат та викрали понад 250 тисяч гривень. За попередньою інформацією, у результаті злочину ніхто з громадян не постраждав.

Згодом на місце події прибули вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Після чого правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ознаками частини 4 статті 185 «Крадіжка, вчинена у великих розмірах». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років. Наразі встановлюються всі обставини злочину та розшукуються причетних до нього особи.

Нагадаємо, у Боснії троє українців пограбували 23 банкомати «Сбербанку» за 53 години.

Як повідомлялося, поліція Київщини затримала банду грабіжників-іноземців.

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