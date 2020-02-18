У Запоріжжі вночі підірвали відділення банку



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Фото: Укрінформ

Поліція обіцяє надати коментар найближчим часом

Уночі у Запоріжжі підірвали відділення «Укрсиббанку» на першому поверсі багатоповерхового будинку. Вибух стався у Дніпровському районі по вулиці Бородинській. Банківське відділення знаходиться на першому поверсі багатоповерхового будинку. Про це повідомляє Укрінформ.

За словами місцевих мешканців, близької третьої години ночі вони почули сильний вибух, у результаті якого пластиковий фасад відділення розлетівся на уламки.

Відкритий і сам банкомат, який знаходився в середині. Видно, що з п'яти касет у банкоматі лишилась одна з позначкою «21:00».

Зранку на місці події працювали правоохоронці та криміналістична лабораторія. Співробітники банку від коментарів відмовляються.

У банку сказали журналістам, що уточнюють інформацію. Поліція обіцяє надати коментар найближчим часом.