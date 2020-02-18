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    Новини

    У Запоріжжі вночі підірвали відділення банку

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    У Запоріжжі вночі підірвали відділення банку
    Фото: Укрінформ

    Поліція обіцяє надати коментар найближчим часом

    Уночі у Запоріжжі підірвали відділення «Укрсиббанку» на першому поверсі багатоповерхового будинку. Вибух стався у Дніпровському районі по вулиці Бородинській. Банківське відділення знаходиться на першому поверсі багатоповерхового будинку. Про це повідомляє Укрінформ.

    За словами місцевих мешканців, близької третьої години ночі вони почули сильний вибух, у результаті якого пластиковий фасад відділення розлетівся на уламки.

    Відкритий і сам банкомат, який знаходився в середині. Видно, що з п'яти касет у банкоматі лишилась одна з позначкою «21:00».

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    У Запоріжжі вночі підірвали відділення банку
    У Запоріжжі вночі підірвали відділення банку
    У Запоріжжі вночі підірвали відділення банку
    У Запоріжжі вночі підірвали відділення банку

    Зранку на місці події працювали правоохоронці та криміналістична лабораторія. Співробітники банку від коментарів відмовляються.

    У банку сказали журналістам, що уточнюють інформацію. Поліція обіцяє надати коментар найближчим часом.

    Запоріжжя вибух банки поліція
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