Стало відомо, коли розпочнеться будівництво обхідної дороги навколо Києва

Перша черга обхідної дороги буде протяжністю 18 км від дороги Київ–Ковель–Яготин до дороги Київ–Чоп

Проєкт будівництва першої черги обхідної дороги навколо столиці на стадії завершення

У Київській області готуються до початку будівництва обхідної дороги навколо столиці. Йдеться про роботи на ділянці протяжністю 18 км від дороги Київ–Ковель–Яготин до дороги Київ–Чоп. Перспективи реалізації проєкту обговорили 18 серпня під головуванням очільника Київської облдержадміністрації Василя Володіна. У нараді взяли участь начальник Служби автомобільних доріг у Київській області Руслан Ничік, голова Бучанської районної державної адміністрації Микола Ляшенко, представники Немішаївської, Дмитрівської і Макарівської громад, а також профільних служб. Про це повідомляє пресслужба Київської ОДА.

«Це дуже масштабний проєкт, тож усі маємо докласти зусиль для його успішної реалізації. Дорога проходитиме через Немішаївську, Дмитрівську та Макарівську громади. Вона прокладатиметься в обхід населених пунктів лісовою та болотистою місцевістю. Враховуємо безліч нюансів, які стосуються і комфорту людей, і збереження природи. Важливо те, що під час робіт будуть впроваджуватись особливі інженерні рішення для збереження екосистеми. Окрім цього, проєкт передбачає встановлення на естакаді поблизу житлових будинків шумозахисної системи», – зазначив Володін.

Як проінформував Руслан Ничік, проєктні роботи наразі знаходяться на стадії завершення. Згідно з ними, на ділянці передбачене будівництво однієї транспортної розв’язки, однієї естакади, двох мостів, двох шляхопроводів і 11 біопереходів. Об’єкт буде облаштований усіма необхідними засобами безпеки руху.

Очікується, що будівництво першої черги обхідної дороги навколо столиці дозволить зменшити рівень щільного автомобільного трафіку та забезпечити прискорення доставки вантажів.

Планується, що будівництво розпочнеться за кілька місяців.

Нагадаємо, Київська обхідна дорога – це мегапроєкт «Укравтодору», що передбачає спорудження напівкільця загальною протяжністю близько 150 км. Він допоможе вивести транзитні потоки руху транспортних засобів за межі Києва та з’єднає ключові автомобільні дороги М-07 Київ-Ковель, М-06 Київ–Чоп, М-05 Київ–Одеса та Н-01 Київ–Знам’янка. Далі об’єднає автомобільні дороги Н-08 Бориспіль–Маріуполь та М-03 Київ–Харків та обхід м. Бровари.

Президент Володимир Зеленський під час виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Інфраструктура» заявив, що у 2021 році має розпочатися будівництво Київської обхідної дороги.

Вартість проєкту оцінюється у 85 млрд грн, за підрахунками «Укравтодору».

Екологи розкритикували проєкт обхідної дороги навколо Києва, зокрема запропонувавши замість вирубки лісу розширити існуючу трасу від Калинівки через Макарів до Бородянки.

«Укравтодор» обіцяє висадити нові дерева замість зрубаних під час майбутнього будівництва Київської обхідної дороги.

28 травня Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») та американська компанія Bechtel Corporation підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у напрямку реалізації проєкту будівництва обхідної дороги навколо Києва.



