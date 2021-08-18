Вулицями Києва рухається бронетехніка: місто стало в заторах (фото, відео)

У столиці розпочинається репетиція параду військ

Вулицями Києва рушила бойова техніка до місця проведення репетиції параду військ у центрі столиці. Зокрема, колона бронетехніка пройшла проспектом перемоги повз ТЦ «Україна». Фото з’явилося у соцмережі.

«Підготовка до параду. Перша колона бойової техніки висувається в бік центру», – йдеться у повідомленні.

Через проведення репетиції параду військ у Києві перекрито рух низкою вулиць. На дорогах утворилися величезні затори. Так, серйозне ускладнення руху транспорту спостерігається на проспекті Перемоги, повідомляє «Київ оперативний».

«Шляхопровід на проспекті Перемоги (Святошин) у бік станції метро «Нивки» перекрили. Скоріш за все очікують проїзд військової техніки», – йдеться в дописі до відео.

Також затори спостерігаються на багатьох вулицях Києва, зокрема, на проспекті Лобановського, бульварі Лесі Українки, інших вулицях центру міста. Про це свідчать дані Google Maps.

Дані Google Maps станом на 16:00

Нагадаємо, заплановано три репетиції військового параду – 18, 20 та 22 серпня, – під час яких із 15:30 до 01:15 передбачено тимчасове обмеження руху транспорту.

Також 18, 20, 22 та 24 серпня призупинять функціонування паркувальних майданчиків на вул. Хрещатик (від Бессарабської площі до Європейської площі), у тому числі на місцях стоянки транспортних засобів Збройних сил України, які перевозять особовий склад піших парадних розрахунків на б-рі Лесі Українки (в обидва напрямки), Володимирському проїзді, вул. Богдана Хмельницького, Набережному шосе, Парковій дорозі.

Крім того, під час тренувань буде обмежений доступ громадян до окремих територій на Трухановому острові, де буде проводитися артилерійський салют.

На час обмеження руху через проведення у центрі Києва репетиції параду війську будуть внесені зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту.

Через масштабні репетиції військового параду роботодавців закликали відпустити своїх підлеглих додому раніше.

Зокрема, мерія Києва змінила графік роботи через проведення репетиції параду військ.

Скоротити робочий день до 13:00 у дні проведення репетицій просять власників офісів, які розміщені або прилягають до Майдану Незалежності, вулиць Хрещатик, Великої Васильківської та проспекту Перемоги.

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