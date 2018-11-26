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    Протести «євроблях»: рух ускладнений на сімох пунктах пропуску

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    Зранку повідомлялося, що рух був заблокований у понад&nbsp;10 пунктах пропуску на держкордоні - Протести «євроблях»: рух ускладнений на сімох пунктах пропуску
    Зранку повідомлялося, що рух був заблокований у понад 10 пунктах пропуску на держкордоні

    «У даний час на державному кордоні рух ускладнений на кордоні з Польщею, Словаччиною і на українсько-угорському кордоні», – повідомляє Держприкордонслужба

    На державному кордоні рух через 7 пунктів пропуску залишається ускладненим. Про це повідомляє на прес-центр Держприкордонслужби України.

    «У даний час на державному кордоні рух через 7 пунктів пропуску залишатися ускладненим. Зокрема обмеженим рух є через пункти пропуску «Устилуг», «Рава-Руська», «Ягодин», «Шегині та «Краківець», що на кордоні з Польщею, та «Малий Березний» – на кордоні зі Словаччиною, і «Тиса», що на українсько-угорському кордоні», – йдеться в повідомленні.

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    Зранку повідомлялося, що до цього рух було заблоковано у понад 10 пунктах пропуску на держкордоні. Однак на деяких напрямках протестувальники розблокували під'їзні шляхи.

    «Наразі на цих напрямках нормалізується рух через державний кордон та здійснюються заходи прикордонного контролю й пропуску через державний кордон учасників міжнародного руху», – уточнили у ДПСУ.

    Крім того, додаткові сили Держприкордонслужби продовжують перебувати в готовності до дій для недопущення провокацій безпосередньо на кордоні.

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